In queste ore un nuovo paio di cuffie true wireless diventa ufficiale e sbarca sulla piattaforma di crowdfunding di Xiaomi. Le cuffie Haylou T16 arrivano ad un prezzo estremamente economico e con una scheda tecnica molto interessante.

Specifiche e design Xiaomi Haylou T16

L’aspetto più importante del modello Haylou T16 è certamente il supporto alla cancellazione attiva del rumore grazie alla presenza di due microfoni in grado di captare il rumore esterno e di ridurlo automaticamente. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore – talaltro disponibile anche per le chiamate in arrivo -, è offerta con tre modalità di utilizzo: Transparent, Noise Cancellation e Outdoor.

La prima modalità è quella indicata per recepire i rumori provenienti dall’esterno così come la voce delle altre persone; la modalità Noise Cancellation rappresenta la soluzione ideale per chi ha la necessità di non essere disturbato dai rumori esterni, mentre l’ultima permette alla cuffie Haylou T16 di ridurre la produzione di rumore esterno come ad esempio il vento durante una corsa all’aperto.

La modalità di cancellazione attiva del rumore viene accompagnata anche dalla modalità a bassa latenza in grado di ridurre al minimo il ritardo audio durante il gaming, mentre la presenza del modulo Bluetooth 5.0 permette alle cuffie true wireless di offrire un buon range di azione ed un peso ridotto sulla batteria.

Come ogni paio di cuffie true wireless che si rispetti, anche Haylou T16 arriva in un case di ricarica con cavo (USB Type-C) o in modalità wireless in grado di offrire un’autonomia complessiva pari a 30 ore di playback a fronte delle 6 ore garantite dalle cuffie.

Prezzo Xiaomi Haylou T16

Le cuffie true wireless Haylou T16 sono ufficiali sulla piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, Youpin, al prezzo di 279 yuan, circa 35 euro al cambio.