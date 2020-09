Il nuovo servizio di Tile rimborserà fino a 1.000 dollari se non riuscirà a trovare i vostri oggetti smarriti, mentre IFTTT introduce un nuovo piano a pagamento, riducendo l’utilizzo a 3 applet per gli utenti che fruiscono gratuitamente del servizio.

Tile lancia il nuovo piano Premium Protect

I tracker Bluetooth di Tile sono in grato di attingere a una rete crowdsourcing di oltre 30 milioni di utenti per trovare un oggetto smarrito e ora l’azienda ha appena annunciato il nuovo servizio Premium Protect, attraverso il quale rimborserà fino a 1.000 dollari all’anno se Tile non sarà in grado di aiutarvi a trovare il vostro oggetto smarrito entro sette giorni.

Premium Protect è essenzialmente un passo avanti rispetto al piano Premium esistente di Tile che include avvisi intelligenti, ma mentre il piano Premium costa 30 dollari all’anno (oppure 3 dollari al mese), Premium Protect costa 100 dollari all’anno.

Con l’aggiunta di servizi come Premium e Premium Protect, Tile sta tentando di differenziarsi dalla concorrenza, in particolare l’imminente AirTag di Apple di cui si vocifera da un po ‘di tempo, con la differenza che con Tile gli utenti non sono limitati a una specifica piattaforma.

Il servizio Premium Protect di Tile arriverà questo autunno, tuttavia non è stata ancora annunciata una data specifica.

IFTTT riduce l’utilizzo gratuito a 3 attività

IFTTT, un servizio basato sul Web che permette di impostare utili flussi di attività tra app popolari, aggiunge un piano a pagamento dopo un decennio di disponibilità gratuita, riducendo l’utilizzo a tre attività per gli utenti non paganti.

Come riportato da TNW, l’azienda ha affermato che sta compiendo questo passo per allineare l’offerta con il livello Pro che introduce nuove funzionalità come applet in più passaggi e l’esecuzione di più azioni con logica ed esecuzione più rapidi.

La società offre la possibilità di impostare il prezzo dell’abbonamento mensile per il primo anno fino al 7 ottobre, ma successivamente sarà necessario pagare il prezzo standard di 9,99 dollari al mese.

