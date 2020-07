Amazon ha smesso di offrire il supporto per i contenuti attivi Kindle nel 2014 quando la società lanciò Kindle Voyage e da allora ogni nuovo modello di eReader non è più stato in grado di eseguire app e giochi di terze parti dal Kindle Store.

Tuttavia, sui dispositivi Amazon Kindle più datati era ancora possibile acquistare e installare app e giochi dal Kindle Store come sudoku, poker, blackjack, scacchi e cruciverba, ma da ieri questo non è più possibile, in quanto i membri del forum MobileRead hanno scoperto che Amazon ha rimosso la sezione relativa ai contenuti attivi del negozio Kindle.

Amazon termina il supporto di app e giochi per i Kindle datati

La decisione di Amazon non sorprende poiché il gigante dell’e-commerce ha iniziato a eliminare gradualmente app e giochi dal Kindle Store sei anni fa.

Se possedete un dispositivo Kindle datato in grado di eseguire app e giochi potreste non gradire l’installazione di eventuali aggiornamenti del firmware, visto che alcuni utenti segnalano che le versioni più recenti del software Kindle rimuovono il supporto per i contenuti attivi.

Alcuni altri produttori di eBook continuano a supportare le app di terze parti rilasciando dispositivi con display e-ink e sistemi operativi basati su Android per semplificare l’installazione di app e giochi progettati per smartphone e tablet, anche se molti di questi non sono progettati per dispositivi con display in scala di grigi e frequenze di aggiornamento dello schermo lente.

