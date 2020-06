Xiaomi ha recentemente lanciato nuovi prodotti sulla sua piattaforma di crowdfunding Youpin, tra i quali un bollitore rapido e un ventilatore portatile economico.

L’ultimo prodotto lanciato sulla piattaforma Youpin è lo spazzolino da denti elettrico Inncap Sonic Electric Toothbrush in grado di produrre 19.000 vibrazioni al minuto, una frequenza che dovrebbe essere adatta per pulire i denti in modo estremamente rapido ed efficace.

Xiaomi lancia un nuovo spazzolino da denti elettrico

Il nuovo spazzolino da denti elettrico di Xiaomi offre le modalità soft e clean ed è dotato di setole realizzate con filo DuPont delicato e non irritante e di una testina tridimensionale 3D che può adattarsi efficacemente alla forma dei denti per ottenere una pulizia profonda che elimina lo sporco e le macchie nascoste e previene la formazione della placca.

Gli spazzolini elettrici sonici Inncap possono essere utilizzati per oltre 120 minuti con una singola carica tramite la dock di ricarica che può anche funzionare come base, pertanto, se utilizzati due volte al giorno per almeno 2 minuti, la batteria può durare per più di 30 giorni.

Lo spazzolino da denti elettrico offre un grado di impermeabilità IPX7 e dispone anche di una modalità di viaggio progettata per evitare che si accenda quando il pulsante di accensione viene attivato accidentalmente.

Disponibilità e prezzo

Lo spazzolino da denti elettrico Inncap Sonic Electric Toothbrush è attualmente in offerta su Youpin al prezzo di 89,9 yuan (circa 11 euro) per un set di tre spazzolini con spedizione prevista per l’11 luglio 2020.

