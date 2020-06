Si chiama Morfun Pocket Hot Water Dispenser ed è uno degli ultimi arrivati su Youpin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi. È un bollitore per acqua dal costo contenuto e in grado di scaldare l’acqua a quattro diverse temperature in brevissimo tempo.

A differenza di altri modelli simili. la nuova soluzione promossa da Xiaomi è decisamente compatta e può essere portata in valigia senza occupare molto spazio. È alimentata a corrente e dispone di un piccolo display touch che permette di impostare la temperatura (45, 60, 85 o 100 gradi) e la quantità di acqua da erogare (120, 250, 360 o 500 ml). Bastano appena 4 secondi per portare l’acqua alla temperatura desiderata, quindi potrete prepararvi un ottimo the in pochissimo tempo o avere bollire l’acqua per un qualsiasi uso senza dover attendere tempi particolarmente lunghi.

Il bollitore è in vendita su Youpin a 299 yuan (38 euro), ma da oggi e fino al 18 giugno può essere acquistati a 199 yuan (25 euro) grazie a un codice sconto speciale disponibile sulla pagina ufficiale. Ricordiamo che gli acquisti su Youpin sono consentiti solo dalla Cina, ma è probabile che, come accade per numerosi altri prodotti passati per la piattaforma di crowdfunding, nel corso delle prossime settimane il bollitore Morfun possa essere acquistato anche presso uno dei tanti importatori cinesi.