Si chiama DOCO Ultrasonic Dry Misting Fan ed è un nuovo ventilatore lanciato da Xiaomi attraverso la sua piattaforma di crowdfunding Youpin.

La ventola utilizza un motore con un livello di rumore inferiore rispetto alla media e un basso consumo energetico e che non si surriscalda anche in caso di uso prolungato (a dire del produttore la durata del motore è stata aumentata del 50% rispetto ad altri ventilatori di questo tipo).

Il nuovo ventilatore di Xiaomi è piccolo ed economico

Tra le altre caratteristiche di DOCO Ultrasonic Dry Misting Fan troviamo la possibilità di scegliere tra 3 diverse velocità (3.200 giri al minuto, 4.100 giri al minuto e 5.100 giri al minuto), un sistema di nebulizzazione a due velocità che può ridurre la temperatura fino a 3° C (emette goccioline impercettibili alla vista e che non bagnano la pelle o i vestiti ma garantiscono una sensazione di refrigerio), una batteria al litio integrata da 2.000 mAh, un peso di soli 155 grammi (l’ideale per renderlo un dispositivo semplice da trasportare), un supporto verticale che facilita il posizionamento su una superficie piana e tre colori (verde, rosa e bianco).

In Cina il nuovo ventilatore di Xiaomi è disponibile a 69 yuan, pari a circa 9 euro.