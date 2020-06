Samsung si prepara a lanciare un nuovo smartwatch, device che potrebbe arrivare sul mercato con il nome ufficiale di Samsung Galaxy Watch 3.

La conferma che dovrebbe essere questo il nome scelto dal colosso coreano per il suo nuovo smartwatch è arrivata grazie al database dell’ente di certificazione NBTC:

Le probabili caratteristiche di Samsung Galaxy Watch 3

Il database di NBTC ci conferma anche che Samsung Galaxy Watch 3 (con il numero di modello Samsung SM-R855F) potrà contare su un display con diametro di 41 mm, sul supporto per una scheda SIM e sulla connettività LTE.

Ricordiamo che, stando a quanto emerso in precedenza, il nuovo smartwatch di Samsung dovrebbe essere lanciato anche in una variante con schermo da 45 mm e dovrebbe vantare protezione Corning Gorilla Glass, una scocca con impermeabilità fino a 5 ATM e una certificazione MIL-STD 810G, una batteria con supporto alla ricarica wireless a 5 W. Lo smartwatch, infine, dovrebbe essere lanciato anche in versione solo WiFi.

Il lancio di Samsung Galaxy Watch 3 (o qualunque sia il nome scelto dal produttore per tale device) dovrebbe avvenire in contemporanea a quello della serie Samsung Galaxy Note 20.