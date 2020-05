Samsung è una delle aziende che lanciano gli smartwatch più interessanti e un nuovo modello della serie Galaxy Watch del colosso coreano pare sia ormai all’orizzonte.

Nel database dell’FCC nei giorni scorsi sono apparsi i riferimenti ad una nuova generazione di Samsung Galaxy Watch con numeri di modello SM-R845 e SM-R855 (varianti con connettività LTE) e SM-R840 e SM-R850 (varianti con connettività solo WiFi).

Le feature del nuovo Samsung Galaxy Watch

Stando a quanto si apprende, il nuovo device del colosso coreano dovrebbe poter contare sun un design di forma circolare con una cassa in acciaio inossidabile da 45 mm (per la variante più grande), Gorilla Glass DX, capacità di resistenza all’acqua fino a 5 ATM, certificazione MIL-STD-810G e modulo GPS integrato.

Sebbene il database dell’FCC faccia riferimento ad una cassa in acciaio inossidabile, il nuovo smartwatch dovrebbe essere lanciato anche in alluminio e titanio mentre non è chiaro se potrà vantare una ghiera rotante fisica.

Per quanto riguarda il nome ufficiale di tale device, al momento non è possibile escludere l’ipotesi che venga lanciato sul mercato semplicemente come Samsung Galaxy Watch.

La speranza è di saperne di più nel giro di qualche settimana.