A diversi mesi dalla presentazione ufficiale, Samsung Electronics Italia ha annunciato l’arrivo in Italia del suo notebook Samsung Galaxy Book S, che si candida a diventare un importante rappresentate del mobile computing di fascia alta.

Tra le caratteristiche chiave di Samsung Galaxy Book S il produttore pone l’accento sulla connettività Gigabit LTE e sulla riduzione degli ingombri abbinati ad un’ottima autonomia, resi possibili anche e soprattutto dall’utilizzo della piattaforma Qualcomm Snapdragon 8cx, la prima al mondo per PC a 7 nanometri creata da Qualcomm Technologies per il mobile computing. Ecco come ne ha parlato Carlo Carollo, vicepresidente della divisione IT & Mobile Communication di Samsung Electronics Italia:

«Noi di Samsung crediamo che la vera innovazione sia possibile solo attraverso un approccio aperto e collaborativo, dove i partner sono allineati e motivati ad abbattere le barriere e a ridefinire l’esperienza informatica. Galaxy Book S combina le migliori caratteristiche di mobilità che Samsung offre con le soluzioni di produttività di Microsoft e le capacità prestazionali di Qualcomm Technologies per offrire la migliore esperienza di produttività mobile disponibile oggi su un dispositivo portatile».

Samsung Galaxy Book S: caratteristiche tecniche e design

Samsung Galaxy Book S è un notebook basato su Windows 10, ma la maggiore peculiarità è una conseguenza dell’adozione della piattaforma Qualcomm Snapdragon 8cx, che gli permette di essere sempre connesso e pronto – dispone della funzionalità touch-to-wake (Instant-on) – senza compromettere la durata della batteria. Samsung, infatti, promette fino a 25 ore di autonomia in riproduzione video.

Samsung Galaxy Book S è un dispositivo fanless e con ingombri estremamente ridotti: pesa appena 0,96 kg, pur non rinunciando ad un design elegante e ben costruito. Il telaio, infatti, è realizzato in alluminio anodizzato.

Sebbene il periodo non sia esattamente il più opportuno, Samsung Galaxy Book S è pensato per la produttività anche in mobilità. Dispone di un display da 13,3 pollici S dotato di multi-touch a 10 punti. Dal punto di vista delle memorie, si parla di 8GB RAM (LPDDR4X) e 256 GB di memoria interna SSD, espandibile tramite microSD fino a 1 TB.

Neppure la parte audio è stata trascurata: gli altoparlanti stereo sono stati curati da AKG e non manca neppure il supporto Dolby Atmos.

Scheda tecnica di Samsung Galaxy Book S

Display 13.3’’ FHD TFT (16:9), Touch: 10-point multi-touch screen

Processore: Qualcomm Snapdragon 8cx Compute Platform, 7 nm 64-bit Octa-core (Max 2.84 GHz + 1.8GHz)

Memorie: 8GB RAM (LPDDR4X), 256 GB SSD + MicroSD (fino a 1TB)

Fotocamera: 720p HD

Batteria: 42 Wh (autonomia fino a 25 ore)

Connettività: LTE Cat.18, Nano SIM, Wi-Fi 802.11 a/ b/ g/ n/ ac (2.4/ 5GHz), VHT80 MU-MIMO, Bluetooth 5.0, USB Type-C, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou.

Sensori: Impronte digitali (Windows Hello), Hall, Luminosità (Keyboard Backlit on/off)

Sistema operativo: Windows 10 Home

Dimensioni: 305.2 x 203.2 x 6.2 – 11.8 mm; Peso: 0.961 kg

Software e funzioni di Samsung Galaxy Book S

Samsung Galaxy Book S viene classificato dal produttore come un rappresentante del mobile computing e, in quanto tale, punta sulle caratteristiche chiave già citate (connettività LTE, autonomia prolungata e massima portabilità), ma anche su servizi in cloud e che consentono di connettersi agevolmente con lo smartphone.

Detto che il sistema operativo a bordo è Windows 10 Home, Samsung pone l’accento anche sull’archiviazione cloud su Microsoft OneDrive e soprattutto sull’app “Il tuo telefono” di Microsoft. Quest’ultima fornisce una connessione senza soluzione di continuità tra Samsung Galaxy Book S e gli smartphone di ultima generazione, permettendo di accedere a foto, app e notifiche e di rispondere a chiamate e messaggi indifferentemente dai due dispositivi.

Samsung Galaxy Book S: prezzo e disponibilità in Italia

Samsung Galaxy Book S arriva in Italia nella sola variante di memoria menzionata e nell’unica colorazione Earthy Brown. Il dispositivo è disponibile all’acquisto già in questo momento al prezzo di listino di 1.099 euro.

Vi piace il nuovo Samsung Galaxy Book S? Ditecelo nel box dei commenti.

