Torniamo ad occuparci di PlayStation 5, la nuova console Sony che arriverà sul mercato in tempo per le festività natalizie.

Il produttore nipponico ha aperto un programma di pre-registrazione che potrebbe offrire agli utenti la possibilità di ricevere un invito per pre-ordinare uno dei primi modelli dell’attesa console.

Alcuni utenti potranno pre-ordinare PlayStation 5

Stando a quanto si apprende dal sito dedicato a tale iniziativa, ci sarà soltanto una quantità limitata di PlayStation 5 disponibili per il pre-ordine.

In sostanza, questo programma di invito rappresenta un’opportunità per i già clienti PlayStation per avere la possibilità di ordinare la console in arrivo.

L’iniziativa è al momento limitata agli utenti USA (è richiesto un indirizzo statunitense per la spedizione), gli inviti hanno una durata limitata nel tempo e le scorte sono limitate (pertanto per chi dovesse ricevere l’invito il consiglio è quello di procedere al pre-ordine il prima possibile).

Purtroppo nemmeno questa nuova iniziativa di Sony soddisfa due delle principali curiosità di chi attende con impazienza PlayStation 5: ossia quando farà il suo esordio ufficiale sul mercato e quale sarà il suo prezzo.

Per saperne di più dovremo avere ancora pazienza.