Con un messaggio pubblicato attraverso l’account ufficiale su Twitter, il team di Sony si scusa per i problemi che gli utenti stanno affrontando per riuscire a pre-ordinare una PlayStation 5.

“Siamo onesti: i preordini di PS5 avrebbero potuto essere molto più agevoli”, confessa il produttore nipponico, che oltre a scusarsi per l’inconveniente si impegna a mettere un quantitativo di console più grande a disposizione di chi ha deciso di sfruttare i pre-ordini.

PlayStation 5 e la situazione dei pre-ordini

Effettivamente la gestione dei pre-ordini è stata un po’ caotica, in quanto i siti di alcuni rivenditori sono stati letteralmente presi d’assalto (tanto che Amazon, per esempio, ha comunicato agli utenti che alcuni dei modelli pre-ordinati potrebbero arrivare dopo il giorno di lancio, in quanto non è a conoscenza del numero preciso di console che riceverà).

Sony ha promesso di tenere aggiornati i vari rivenditori sullo stato delle spedizioni, così da consentire loro di poter dare agli utenti dettagli più precisi.

Per quanto riguarda il nostro Paese, PlayStation 5 farà il suo esordio ufficiale il 19 novembre. Potete trovare le informazioni sui pre-ordini nel nostro articolo dedicato.