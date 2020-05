Quest’oggi OPPO festeggia l’arrivo in Italia delle cuffie true wireless OPPO Enco Free e OPPO Enco W31. Per il colosso cinese si tratta di una importante occasione per intercettare l’interesse del pubblico italiano verso il grande mercato delle cuffie true wireless, uno dei pochi a non conoscere crisi nemmeno in questo periodo dell’economia così difficile e complicato.

OPPO Enco Free e W31 sbarcano in Italia

Il modello OPPO Enco Free offre agli utenti la possibilità di sperimentare una trasmissione audio a bassissima latenza, circa 120 ms, su connettività Bluetooth. Esse sono anche alcune fra le prime sul mercato ad integrare altoparlanti ultra-dinamici; questi sono in grado di garantire una perfetta riproduzione delle basse frequenze come la cassa della batteria e la linea di basso.

Le cuffie true wireless OPPO Enco W31 rappresentano invece la variante più economica ma non per questo meno affidabile. Il punto di forza di questo modello è certamente la presenza di numerose modalità audio per ottimizzare l’ascolto di tanti generi musicali. Gli utenti potranno infatti migliorare la riproduzione di brani di musica pop e classica oppure rock. La presenza di microfoni interni, accoppiati ad un sistema di cancellazione del rumore ambientale, garantisce una migliore riproduzione audio e durante le chiamate.

Le cuffie true wireless OPPO Enco Free e Enco W31 sono disponibili sullo store OPPO di Amazon ai seguenti link:

