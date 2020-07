Non si ferma ma anzi rilancia, il Bastard Black Friday (Summer Edition) di Unieuro, l’iniziativa promozionale del noto rivenditore di cui vi avevamo parlato nelle scorse settimane e che propone una marea di offerte su prodotti delle categorie più disparate.

Prima di entrare nel merito delle offerte ancora oggi attive sullo store online di Unieuro, vi ricordiamo che il Bastard Black Friday proseguirà fino al prossimo 8 luglio e che è attivo anche sotto forma di volantino nei punti vendita fisici.

Sulla quasi totalità dei prodotti in offerta viene garantita la consegna a domicilio gratuita, in alcuni casi anche al di sotto della classica soglia dei 49 euro, trovate comunque informazioni in merito nella pagina di ciascun prodotto.

Offerte Bastard Black Friday di Unieuro (fino all’8 luglio)

Come al solito, le offerte sono già state suddivise in base alle categorie di appartenenza dei prodotti, in modo tale da facilitarvi la ricerca di quelli di vostro interesse.

Smartphone in offerta da Unieuro

Smartwatch e smartband in offerta da Unieuro

Cuffie e audio in offerta da Unieuro

Tablet in offerta da Unieuro

Computer e accessori in offerta da Unieuro

Smart TV in offerta da Unieuro

Altri prodotti in offerta da Unieuro

Queste e tutte le altre offerte del Bastard Black Friday di Unieuro – comprensive anche di grandi e piccoli elettrodomestici e altro – sono disponibili al seguente link:

Offerte Bastard Black Friday Unieuro (fino all’8 luglio)

