Come anticipato nei giorni scorsi, ha preso ufficialmente il via oggi il Bastard Black Friday di Unieuro, che celebra la voglia di rilancio dopo il lockdown dei mesi scorsi. Sono numerosi i prodotti in promozione, tra smartphone, smart TV, accessori e molto altro.

Abbiamo dunque deciso di raggrupparli per categoria per semplificarvi la ricerca dei prodotti più interessanti. Prima delle offerte vi ricordiamo che potete scoprirle direttamente nel punto vendita, grazie al volantino presente in tutti i negozi fisici, e che gli sconti saranno validi fino all’8 luglio.

Inoltre potrete godere di un extra sconto, direttamente in carrello per spese oltre i 299 euro, pari al 20% sui prodotti audio e al 30% su grandi e piccoli elettrodomestici, con la sola eccezione rappresentata dai prodotti già in promozione (niente doppio sconto quindi).

Smartphone nel Bastard Black Friday

Il pezzo forte della promozione è rappresentato da Samsung Galaxy S20 128 GB che si trova già in super offerta a 699,00 euro invece di 929,00 euro, con un calo molto sostanzioso rispetto al prezzo di listino. Ecco le altre proposte.

Smartwatch e accessori nel Bastard Black Friday

Computer e accessori nel Bastard Black Friday

Smart TV e accessori nel Bastard Black Friday

Altre offerte del Bastard Black Friday

Queste erano dunque le principali offerte del Bastard Black Friday di Unieuro ma potete scoprire l’elenco completo visitando la pagina speciale raggiungibile a questo indirizzo. Ricordatevi che la promozione, a differenza del tradizionale Black Friday autunnale, durerà ben due settimane, da oggi fino all’8 luglio.