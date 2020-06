Accompagnato dalle tante offerte online, il Bastard Black Friday di Unieuro arriva anche nei negozi fisici della nota catena e mette a disposizione moltissimi sconti sulla tecnologia: troviamo ribassi su smartphone, tablet, TV, PC e informatica, audio, mobilità elettrica, wearable, elettrodomestici e non solo. Andiamo a scoprire le proposte più interessanti.

Le offerte del Bastard Black Friday Unieuro in negozio

La promozione Bastard Black Friday Unieuro (Summer Edition) è valida da oggi, 26 giugno 2020, fino all’8 luglio 2020, e comprende tantissimi prodotti di elettronica anche nei punti vendita fisici. Alcune delle proposte principali vengono subito “anticipate” dalla copertina del volantino, e tra queste troviamo lo smartphone Samsung Galaxy S20 a 699 euro, la TV 4K Sony KD-49XG900S a 699 euro e la scopa elettrica Dyson V10 Absolute a 399 euro.

Tra gli smartphone Android possiamo trovare in offerta anche altri device di casa Samsung, come Galaxy A30s a 199,90 euro e Galaxy A51 a 259,90 euro, accompagnati da diversi prodotti a marchio Huawei, tra cui Huawei P30 Lite (219,90 euro) e Huawei P40 Lite E (169,90 euro). Completano il quadro Redmi Note 8 Pro (219,90 euro), OPPO Reno 2, OPPO Reno2 Z (249,90 euro), LG K40S (99,90 euro), Realme 6 Pro (299,90 euro) e la coppia Motorola One Marco (139,90 euro) e Motorola One Zoom (279,90 euro). Uno solo l’esponente del mondo iOS, con Apple iPhone 11 128 GB proposto a 799 euro.

Presente anche qualche tablet tra le offerte Unieuro: più precisamente possiamo trovare Apple iPad 10 3-32 GB 4G a 469 euro, Samsung Galaxy Tab S5e 4-64 GB a 399,99 euro e Huawei MediaPad T5 4-64 GB a 199,99 euro. Tra i wearable spiccano invece Huawei Watch GT a 99,90 euro, Samsung Galaxy Watch a 199,90 euro e Amazfit Bip Lite a 39,99 euro.

Ecco alcune delle altre offerte del Bastard Black Friday di Unieuro:

Samsung Q90R QLED 65 pollici 4K a 1.699 euro

Samsung RU8000 2019 65 pollici 4K a 699 euro

Samsung UE55TU7170U 55 pollici 4K a 499 euro

LG OLED 55B9SLA 55 pollici 4K a 1.199 euro

LG NanoCell 49SM8050PLC 49 pollici 4K a 499 euro

Philips 70PUS7304/12 70 pollici 4K a 799 euro

TCL 55EP660 55 pollici 4K a 349 euro

Huawei MateBook D14 a 699 euro

PC Desktop Acer Aspire XC-830 a 399,99 euro

monitor Samsung C27F390FHU 27 pollici a 129,99 euro

monitor HP 24f 23,8 pollici a 109,99 euro

SSD Samsung 860 EVO 500 GB a 69,99 euro

stampante HP Laser 135w a 119,99 euro

soundbar Samsung Harman/Kardon HW-Q70R a 299,00 euro

GoPro Hero7 a 249,99 euro

Nintendo Switch a 339,99 euro

iRobot Roomba 980 a 449,00 euro

Sony PS4 Slim 500 GB a 269,99 euro

fotocamera Canon EOS 2000D a 349,99 euro

Google Home a 39,00 euro

Queste erano solo alcune delle offerte disponibili nei negozi Unieuro per il Bastard Black Friday: se volete potete consultare il volantino completo a questo link, ma se preferite gli acquisti online potete seguire il link qui in basso.

