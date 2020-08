In data odierna, Trony, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, rende disponibile un nuovo volantino di offerte nei punti vendita della Sardegna. Valido dal 25 agosto al 13 settembre 2020, “Compri oggi e paghi da gennaio” si basa ovviamente su un meccanismo di rateizzazione dei pagamenti, ma contiene anche uno speciale informatica.

Nel giro di pochi giorni torniamo dunque a parlare di Trony per la terza volta, dopo avervi già illustrato lo sconto IVA sui prodotti Samsung e il volantino “Keep Calm… Nervi Saldi”.

Offerte Trony “Compri oggi e paghi da gennaio” (25 agosto – 13 settembre)

Questa volta, come detto, ci spostiamo in Sardegna, dove è stato lanciato il nuovo volantino “Compri oggi e paghi da gennaio“.

Come si evince dal titolo, Trony offre innanzitutto la possibilità di pagare a rate i prodotti acquistati. Su questo punto sono necessarie delle precisazioni: prima di tutto, la rateizzazione a tasso zero è prevista soltanto per gli acquisti a partire da 299 euro; in secondo luogo, Trony offre ai clienti la possibilità di scegliere di pagare la prima rata a gennaio 2021.

Passiamo adesso a una selezione delle offerte proposte dal noto rivenditore.

Smartphone in offerta da Trony

Wearable in offerta da Trony

Computer e tablet in offerta da Trony

Lenovo IdeaPad 3 a 399 euro

Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 a 599 euro

Lenovo 15DA05 a 529 euro

Lenovo v14515AST a 299 euro

Lenovo Ideacentre 3 a 549 euro

Lenovo Tab TB-X606F a 189 euro

HP Pavilion 15-DW1077NL a 799 euro

HP 15-DW1076NL a 599 euro

HP ALL IN ONE 24-XA0032NL a 899 euro

HP Pavilion TP01-0121NL a 749 euro

ASUS VivoBook 15 a 699 euro

Huawei MateBook D14 a 649 euro

Microsoft Surface Go 2 128 GB a 599 euro

Samsung Galaxy Tab S7 da 749 euro (849 euro LTE)

Samsung Galaxy Tab S7+ da 949 euro (1149 euro 5G)

Huawei MateBook T5 10 4G a 229 euro

Apple iPad 10.2 128 GB a 469 euro

Apple MacBook Air 13 256 GB a 1.049 euro

Il volantino “Compri oggi e paghi da gennaio” comprende tanti altri prodotti, come smart TV, bici e monopattini elettrici ed elettrodomestici. Lo potete “sfogliare” al completo nella galleria seguente.

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!

Potrebbe interessarti anche: Migliori notebook di Agosto 2020: ecco i nostri consigli