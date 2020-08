Euronics e Trony, due delle maggiori catene italiane di elettronica di consumo, lanciano oggi due nuovi volantini ricchi di offerte – rispettivamente “Svuota Negozio Continua” e “Keep Calm… Nervi Saldi” –, accomunati dal periodo di validità: dal 20 agosto al 3 settembre 2020.

Offerte Euronics Nova “Svuota Negozio Continua” (dal 20 agosto al 3 settembre)

Partiamo da Euronics: presso i punti vendita del gruppo Nova è attivo il nuovo volantino “Svuota Negozio Continua”, che si pone sulla scia del precedente Svuota Negozio scaduto ieri.

Prima di entrare nel merito delle offerte, premettiamo che Euronics prevede la possibilità di pagare in 20 rate a tasso zero (TAN e TAEG 0%) tutti i prodotti a partire da 299 euro e che è ancora disponibile il servizio di prenotazione online e ritiro in negozio.

Ecco alcune delle offerte disponibili:

Queste e tutte le altre offerte del volantino sono visibili al link sottostante:

Volantino “Svuota Negozio Continua” di Euronics Nova

Offerte Trony “Keep Calm… Nervi Saldi” (20 agosto al 3 settembre)

Passiamo adesso alla proposta di Trony, che passa attraverso il volantino “Keep Calm… Nervi Saldi”, con sconti che arrivano fino al 70 percento su prodotti delle categorie più disparate, come smartphone, smart TV, elettrodomestici, indossabili e altro ancora.

Ecco alcune delle offerte disponibili:

Tutto questo senza dimenticare lo Speciale Samsung, che coinvolge numerosi smartphone e tablet della casa sudcoreana.

Tutte le offerte del volantino “Keep Calm… Nervi Saldi” di Trony sono visibili nella galleria seguente.

