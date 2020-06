Il mercato dello streaming di giochi via cloud sta diventando sempre più affollato e tra i principali contendenti c’è NVIDIA GeForce NOW, uno dei primi servizi a offrire il cloud gaming ai consumatori.

Lo scorso anno NVIDIA ha iniziato i test della beta chiusa dell’app per dispositivi mobili Android e nel febbraio di quest’anno il servizio è diventato disponibile per tutti gli utenti, tuttavia su Android TV il servizio è ancora limitato ai dispositivi NVIDIA SHIELD TV.

NVINDIA GeForce NOW abbraccia alcuni dispositivi Android TV

L’ultima versione dell’app NVIDIA GeForce NOW aggiornata in questi giorni aggiunge il supporto beta per i dispositivi Android TV. Nel log delle modifiche NVIDIA raccomanda SHIELD TV per ottenere la migliore esperienza possibile sottolineando che su altri dispositivi Android TV la qualità del servizio potrebbe variare.

Il changelog del Play Store afferma specificamente che in Corea il set-top box LG U+ UHD3 è stato ottimizzato per GeForce NOW diventando il primo box Android TV di terze parti a ottenere supporto ufficiale.

NVIDIA afferma che l’ampliamento del supporto GeForce NOW su Android TV è ancora in corso e prevede che inizialmente il supporto ufficiale riguarderà alcuni dispositivi Android TV selezionati.

NVIDIA GeForce NOW è uno dei migliori servizi di cloud gaming disponibili e recentemente ha aggiunto altri nuovi giochi al suo catalogo.