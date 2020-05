NVIDIA si era impegnata ad aggiungere nuovi giochi ogni settimana al suo catalogo GeForce NOW e nelle ultime settimane sta mantenendo quanto promesso. Questo mese NVIDIA ha aggiunto alla sua libreria di cloud gaming 19 giochi nella prima settimana e altri 18 nella seconda.

Questa settimana la libreria si amplia con 17 nuovi titoli giocabili in streaming, tra i quali spiccano Hunting Simulator 2, Observation, REZ PLZ e The Wonderful 101: Remastered che Steam sta lanciando su PC proprio in questi giorni.

Ecco l’elenco completo dei nuovi giochi che sono stati aggiunti a NVIDIA GeForce NOW questa settimana:

Hunting Simulator 2

Observation

REZ PLZ

The Wonderful 101: Remastered

Amnesia: A Machine for Pigs

Divinity: Original Sin Enhanced Edition

Driftland: The Magic Revival

Furi

GUILTY GEAR Xrd -SIGN10. Jagged Alliance – Back in Action

Kingdom: Classic

Lords Of The Fallen

Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire

Occupy White Walls

Syberia 3

Wargame: Airland Battle

X Rebirth

Il servizio di giochi in streaming NVIDIA GeForce NOW può contare su una buona fetta di questo affollato mercato in quanto è stato uno dei primi a offrire il cloud gaming ai consumatori. Il servizio ha iniziato il beta test per Android l’anno scorso ed è diventato disponibile per tutti lo scorso febbraio.

Potrebbe interessarti: Sony annuncia i nuovi giochi di PlayStation Now di maggio 2020