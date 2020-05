NVIDIA GeForce Now continua ad accogliere nuovi videogiochi, se ne contano nell’ultima settimana altri 18 disponibili sulla libreria cloud della celebre piattaforma di streaming concorrente di Google Stadia. E nel mentre trapelano alcune segnalazioni che ne dichiarano la disponibilità sui Chromebook. Ma facciamo un passo per volta.

I nuovi giochi di NVIDIA GeForce Now

Come anticipato, NVIDIA GeForce Now accoglie nel suo catalogo nuovi giochi. Sono 18 le new entries di questa settimana, che contribuiscono a rendere meno utopistico l’obiettivo dei 1.500 nuovi titoli dichiarato di recente.

Comunque, ecco la lista delle nuove aggiunte della settimana:

ATOM RPG Trudograd

Super Mega Baseball 3

Aven Colony

Battlestar Galactica Deadlock

Bomber Crew

Children of Morta

Danganronpa V3: Killing Harmony

Dead Island: Riptide Definitive Edition

The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC

Europa Universalis III Complete

Goat Simulator

The King of Fighters XIV

Kingdom: New Lands

Men of War: Assault Squad

Party Hard

Risen 2: Dark Waters

Surgeon Simulator

The Wild Eight

NVIDIA GeForce Now su Chromebook

Per quanto riguarda invece NVIDIA GeForce Now sui Chromebook, si segnala che la piattaforma risulta essere disponibile, seppur in mancanza di annunci ufficiali e di un’app dedicata.

Secondo alcune testimonianze risulta che funzioni esclusivamente sui dispositivi con tecnologia ARM, ma per il momento non abbiamo delle conferme ufficiali, che tuttavia vi segnaleremo non appena possibile.