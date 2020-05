NVIDIA mantiene la promessa di rilasciare novità settimanali per il suo servizio NVIDIA GeForce NOW e annuncia l’arrivo di ben 19 nuovi videogiochi. Andiamo a scoprire insieme i titoli disponibili.

Videogiochi disponibili da questa settimana su NVIDIA GeForce NOW

Per chi non lo conoscesse, NVIDIA GeForce NOW è un servizio di game streaming su cloud che permette di giocare in tempo reale da PC, SHIELD TV o dispositivo Android: basta collegare gli account per sincronizzare progressi e partite su qualsiasi device supportato, ovunque ci si trovi. Mette a disposizione un abbonamento Free (limitato a 1 ora al giorno) o Fondatori (accesso prioritario, RTX, durata sessione estesa).

Dopo i 21 di inizio maggio, questa settimana sono 19 i nuovi videogiochi disponibili sulla piattaforma NVIDIA GeForce NOW, che prosegue nel tentativo di incontrare i gusti della maggior parte degli utenti. Ecco la lista dei nuovi titoli:

Age of Conan: Unchained

Blood Bowl: Legendary Edition

Cube World

Darksiders II

Door Kickers: Action Squad

EARTH DEFENSE FORCE 4.1 The Shadow of New Despair

Genesis Alpha One Deluxe Edition

Hitman: Blood Money

King’s Bounty: Warriors of the North

Population Zero

Sacred 2 Gold

Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition

STEINS;GATE

Styx: Shards of Darkness

The Guild II: Renaissance

This Is the Police 2

WORMS Armageddon

WRC 7 FIA World Rally Championship

X3: Terran Conflict

In aggiunta troviamo anche la demo di Ghostrunner, l’action platformer di One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks il cui trailer è stato rilasciato proprio ieri. Per scoprire tutto sul servizio NVIDIA GeForce NOW potete recarvi sul sito ufficiale seguendo questo link. L’app Android è scaricabile dal Google Play Store al seguente badge: