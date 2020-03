Sony ha rilasciato il firmware 7.50 beta di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro: l’aggiornamento è disponibile per gli iscritti al programma di test e diversi giocatori stanno già iniziando a scovare novità e cambiamenti al suo interno. Andiamo a scoprire quanto emerso.

Le novità del firmware 7.50 beta di PS4

Quali sono le novità del firmware 7.50 beta di PS4 e PS4 Pro? Non disponiamo ancora di un changelog ufficiale, ma grazie al contributo di altri giocatori possiamo scoprire i principali cambiamenti introdotti e già disponibili per alcuni utenti.

La prima novità riguarda il miglioramento al protocollo HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), che passa ora alla versione 2.3 risolvendo bug e problematiche varie. Sembra inoltre che sarà inserita una funzione per radunare i vari servizi digitali (come PlayStation Live, Netflix e simili) in modo automatico (ora è possibile manualmente).

Novità interessante (e anche attesa) riguarda uno strumento più preciso per gli speedtest e l’indicazione delle velocità di download e upload: con il sistema usato finora (e disponibile sul canale stabile) i giocatori si lamentano del fatto che i valori risultino un po’ “sfasati”.

Queste le novità del firmware 7.50 beta di PS4 e PS4 Pro, o perlomeno queste sono quelle finora segnalate da chi è già stato in grado di aggiornare: non è da escludere che nei prossimi giorni saltino fuori altri cambiamenti, in attesa di vedere tutto nella versione ufficiale e stabile. Voi cosa vorreste vedere nei futuri firmware per PS4 e PS4 Pro? Fatecelo sapere nel solito box qui in basso o sui nostri social.

