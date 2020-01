Il 2020 è l’anno di PlayStation 5 e Xbox Series X, la nuova generazione di console casalinghe che gli appassionati stanno aspettando con trepidazione. Ma l’anno appena iniziato ci riserverà tantissimi videogiochi di spessore, sia multipiattaforma sia esclusive PlayStation e Xbox. Andiamo a scoprire quali sono i titoli più attesi del 2020.

I videogiochi multipiattaforma più attesi del 2020

Partiamo dai videogiochi multipiattaforma, che saranno disponibili sia su console PlayStation sia su quelle Xbox. Tenendo da parte PlayStation 5 e Xbox Series X, per le quali non abbiamo ancora le idee chiare fino in fondo (per la prima si sa ancora poco), ecco quali videogiochi potranno godersi sia i possessori di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, sia gli utenti Xbox One e One X.

Cyberpunk 2077

Il nuovo lavoro di CD Project RED (creatore della saga The Witcher) ci proietterà in un futuro sci-fi ispirato ai grandi classici in stile Blade Runner. Per chi non lo conoscesse, Cyberpunk 2077 è un action adventure in prima persona con la partecipazione del celebre Keanu Reeves.

La data di uscita è fissata per il 16 aprile 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC.

DOOM Eternal

Il nuovo capitolo di DOOM arriverà nel 2020, anche se non sono ancora state rilasciate date precise. DOOM Eternal sarà un videogioco ancora più violento, frenetico da far girare la testa ed esagerato in tutto e per tutto: d’altronde da DOOM ci si aspetta questo e altro.

DOOM Eternal uscirà nel corso del 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e PC.

Dragon Ball Z Kakarot

Gli appassionati di Dragon Ball attendono con trepidazione Dragon Ball Z Kakarot, che Bandai Namco rilascerà tra pochissimi giorni. Si tratta di un videogioco diverso dai classici picchiaduro: il nuovo titolo della saga creata da Akira Toriyama è un action-RPG con tutti i protagonisti che molti di voi conosceranno.

Dragon Ball Z Kakarot uscirà il 17 gennaio 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Dying Light 2

Il seguito del popolare survival horror di Techland ci porterà in un mondo post-apocalittico invaso dagli zombie. Sfuggirgli non sarà facile, ma potremo contare sulle doti atletiche del protagonista, capace di saltare sui tetti e destreggiarsi con il parkour.

Dying Light 2 uscirà nella primavera 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Elden Ring

Sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, Elden Ring nascerà dalla collaborazione tra Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin. Presentato all’E3 2019 dovrebbe essere un titolo souls-like in un mondo di gioco più ampio, anche se per il momento non si sa molto al riguardo.

Elden Ring uscirà nel corso del 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Marvel’s Avengers

Marvel’s Avengers è molto atteso dagli amanti del mondo Marvel e dei supereroi in generale. Sviluppato da Crystal Dynamics e Eidos Montréal, sarà pubblicato da Square Enix, che ha dichiarato di voler supportare a lungo il titolo. L’action adventure vedrà protagonisti tanti personaggi tra cui Iron Man, Hulk, Thor, Vedova Nera e Captain America.

Marvel’s Avengers uscirà il 15 maggio 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC.

Resident Evil 3

Resident Evil 3 Remake seguirà il grande successo ottenuto dal remake del secondo capitolo. I fan della celebre saga potranno affrontare non solo un’orda di zombie, ma anche il temutissimo Nemesis.

Resident Evil 3 arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 3 aprile 2020.

Watch Dogs Legion

Torna la saga dedicata agli hacker di Ubisoft. In Watch Dogs Legion avremo più di un protagonista: sarà infatti coinvolto l’intero mondo di gioco, visto che Ubisoft ha pensato a un innovativo sistema che consente di reclutare qualsiasi NPC.

Inizialmente previsto per marzo, Watch Dogs Legion uscirà il 5 giugno 2020 su PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.

Minecraft Dungeons

Una delle saghe più popolari dei tempi recenti torna con un titolo molto diverso dall’open world originale. Ambientato nell’universo di Minecraft e ispirato ai dungeon crawler, Minecraft Dungeons permetterà al giocatore di affrontare diversi Dungeon ottenendo via via risorse più avanzate.

Minecraft Dungeons sarà disponibile ad aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

I videogiochi PlayStation più attesi del 2020

Final Fantasy VII Remake

Gli appassionati di Final Fantasy non se lo lasceranno sfuggire di certo. Final Fantasy VII Remake ci farà tornare nel mondo di uno dei JRPG più amati di sempre, uscito nel lontano 1997. Ricreare tutte le ambientazioni richiede tempo, e per questo Square Enix ha deciso di optare per la suddivisione del gioco in più parti.

La prima parte di Final Fantasy VII Remake uscirà il 3 marzo 2020 in esclusiva per PlayStation 4.

Ghost of Tsushima

Sucker Punch torna sulla console Sony dopo le esclusive della saga di Infamous con Ghost of Tsushima. Il nuovo titolo PlayStation sarà ambientato nel Giappone feudale e vedrà come protagonista un misterioso “spadaccino” e combattimenti spettacolari in stile Nioh e Sekiro.

Ghost of Tsushima sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 durante l’estate 2020.

The Last of Us Part II

Forse il videogioco più atteso del 2020, soprattutto dagli utenti PlayStation. Naughty Dog è pronta a tornare sulle nostre console con The Last of US Part II e ci metterà nei panni di Ellie, ancora alle prese con lo scenario post-apocalittico del primo capitolo (e con tutto ciò che ne consegue).

La data di lancio era inizialmente prevista per il 21 febbraio 2020, ma The Last of Us Part II uscirà in esclusiva per PlayStation 4 il 29 maggio 2020.

Nioh 2

A proposito di Nioh, è in arrivo il secondo capitolo della saga: il videogioco in esclusiva per PlayStation 4 (almeno per ora) è un prequel ambientato nel 1500 e vedrà il giocatore affrontare combattimenti all’ultimo sangue.

Nioh 2 sarà lanciato per PlayStation 4 il 13 marzo 2020.

Yakuza Like a Dragon

Yakuza Like a Dragon sarà una sorta di reboot della celebre saga SEGA, con un nuovo protagonista e una storia completamente inedita. Con il rinnovamento del sistema di combattimento e del suo aspetto action, il nuovo Yakuza costituisce un punto di svolta.

Yakuza Like a Dragon uscirà in esclusiva su PlayStation 4 il 16 gennaio 2020.

Godfall

Non sappiamo ancora molto dell’unico gioco finora ufficialmente annunciato per PlayStation 5. Sviluppato da Counterplay Games e pubblicato da Gearbox Software, si tratta di un action-RPG con ambientazione fantasy.

Godfall sarà disponibile verso la fine del 2020 su PC e in esclusiva console per PlayStation 5.

I videogiochi Xbox più attesi del 2020

Halo Infinite

L’esclusiva più attesa dagli utenti Xbox: Halo Infinite, sviluppato da 343 Industries e pubblicato da Xbox Game Studios, il nuovo sparatutto in prima persona costituisce il sesto capitolo della popolare saga “simbolo” di Microsoft.

Halo Infinite sarà nella line-up di lancio di Xbox Series X, e sarà disponibile a fine 2020 su PC e in esclusiva console anche su Xbox One.

Bleeding Edge

Nell’attesa di Hellblade 2, esclusiva in arrivo con la nuova Xbox Series X, Ninja Theory propone Bleeding Edge, un videogioco “brawler” di combattimento multiplayer.

Bleeding Edge sarà disponibile il 24 marzo 2020 su PC e in esclusiva console su Xbox One.

Microsoft Flight Simulator (2020)

Non un titolo adatto a tutti, ma gli appassionati di simulatori di volo non se lo lasceranno sfuggire di certo. Il nuovo Microsoft Flight Simulator ci metterà nei panni di un pilota di aerei, con la ricostruzione dell’intero pianeta grazie a Microsoft Azure.

Microsoft Flight Simulator (2020) sarà disponibile nel corso del 2020 su PC e in esclusiva console su Xbox One.

Ori and the Will of the Wisps

Secondo capitolo del pluripremiato platform di Moon Studios, Ori and the Will of the Wisps ci permetterà di vivere una nuova emozionante avventura in un mondo esotico, ricco di nemici da affrontare ed enigmi da risolvere.

Ori and the Will of the Wisps sarà disponibile l’11 marzo 2020 su PC e in esclusiva console su Xbox One.

Psychonauts 2

Psychonauts 2 è il seguito del popolare platform-adventure di Double Fine Productions diretto da Tim Schafer. Il nuovo gioco ci porterà a esplorare la mente di tanti personaggi e ad affrontare la crisi dell’agenzia di spionaggio per cui lavoriamo.

Psychonauts 2 uscirà nel corso del 2020 su PC e in esclusiva console su Xbox One.

Quali sono i videogiochi in uscita nel 2020 per PlayStation e Xbox che state aspettando di più? Fateci sapere la vostra!