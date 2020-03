Aggiornamento 9.0.2 per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, che festeggiano il compleanno della console principale. Nonostante la ricorrenza importante, l’update però non porta esattamente quanto ci aspetterebbe: andiamo a scoprire le novità.

Aggiornamento 9.2.0 Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite: le novità

Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite festeggiano oggi il terzo compleanno della console: la prima delle due è infatti disponibile sul mercato dal 3 marzo 2017, e da allora ha saputo macinare numeri decisamente importanti (oltre 50 milioni di pezzi venduti in tutto il mondo). Quale miglior modo di festeggiare di un bell’aggiornamento corposo, direte voi? Purtroppo però pare proprio che le novità della versione 9.2.0 siano piuttosto limitate e che dunque potrebbero deludere le vostre aspettative.

L’aggiornamento 9.0.2 porta infatti una serie di migliorie di stabilità per entrambe le console e nessuna nuova funzione: il changelog, molto genericamente, parla solo di “risoluzione bug e aumento della stabilità generale durante l’uso di alcune applicazioni“. Si tratta dunque di un salto di firmware minore, e per le novità più corpose dovremo attendere di arrivare alla cifra tonda (10.0).

Come aggiornare Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite

Di solito Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite scaricano automaticamente l’aggiornamento più recente, ovviamente se risultano collegate a Internet. Nel caso non siate sicuri della versione potete verificare quella attuale della vostra console recandovi nelle impostazioni di sistema; alla stessa voce avete la possibilità di avviare manualmente la ricerca di un nuovo firmware.

In occasione del terzo compleanno, che come detto ricade proprio oggi, i possessori di Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite si sarebbero forse aspettati un aggiornamento di ben altra entità. Fateci sapere cosa ne pensate: avreste voluto qualcosa in più sulla vostra console per una ricorrenza del genere?