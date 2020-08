Meizu ha svelato in Cina un nuovo power bank da 10.000 mAh denominato Meizu Supercharged USB-C power bank, i cui principali punti di forza includono una porta USB Type-C a due vie e un protocollo di ricarica rapida a 22,5 W.

Specifiche di Meizu Supercharged USB-C power bank

Nonostante la batteria ai polimeri con una capacità di 10000 mAh, il power bank di Meizu è dotato di un corpo piuttosto sottile realizzato in PC+ABS e offre un display digitale su uno dei lati corti che mostra la carica residua della batteria che è possibile visualizzare premendo il pulsante di accensione.

In termini uscite per la ricarica, il power bank mette a disposizione una porta USB Type-A e una porta USB Type-C, che supportano le specifiche 5V / 3A, 9V / 2A e 12V / 1,5A la prima e 5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A, 5 V / 4,5 A e 4,5 V / 5 A la seconda. Per quanto riguarda le porte di input, il power bank Meizu Supercharged USB-C supporta le specifiche 5V / 3A, 9V / 2A e 12V / 1,5A.

Disponibilità e prezzo di Meizu Supercharged USB-C power bank

Il power bank di Meizu è disponibile in colore bianco e sarà in vendita in Cina dalle ore 10:00 di domani 25 agosto al prezzo di 169 yuan, corrispondenti a circa 21,70 euro al cambio attuale. Al momento non abbiamo informazioni su un’eventuale disponibilità in altri mercati.

