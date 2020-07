Recensione AUKEY PB-WL02 – Non è facile per i produttori di power bank trovare delle novità da inserire nei propri prodotti in modo da farli emergere tra la massa ma con il modello PB-WL02 AUKEY ha fatto centro ancora una volta.

Un power bank poliedrico

Si tratta di un power bank da 10.000 mAh, caratterizzato da una serie di funzioni che lo rendono molto interessante, sia per i possessori di dispositivi Android che iOS, in particolare per gli appassionati di film o video. Bastano infatti due mosse per trasformarlo in uno stand che vi permetterà di caricare lo smartphone e continuare a guardare un film.

Il tutto ovviamente senza fili, visto che tra le caratteristiche di AUKEY c’è la ricarica wireless, ma potete anche sfruttare la ricarica rapida cablata per ridurre ulteriormente i tempi di carica dello smartphone. Andiamo con ordine e vediamo caratteristiche, funzionalità e prestazioni di AUKEY PB-WL02.

Caratteristiche e design

A prima vista il nuovo power bank AUKEY si presenta con un design tradizionale, dalle dimensioni simili a uno smartphone da 6 pollici. Nella parte posteriore si nota subito la gamba in plastica, che rientra perfettamente nello chassis, che permette di tenere il power bank in posizione verticale, con una inclinazione di una trentina di gradi.

Nella parte frontale troviamo invece un piccolo cerchio in gomma, che indica la posizione della bobina della ricarica wireless, e subito sotto un piccolo supporto in plastica che permette di sostenere in posizione lo smartphone durante la ricarica.

Sul lato destro, guardando il power bank dalla parte frontale, troviamo una porta USB Type-C per la ricarica dei dispositivi, e un connettore USB Type-C per la ricarica della batteria interna e per la ricarica dei dispositivi. Subito a fianco abbiamo quattro LED bianchi che indicano la carica residua e un LED arancione che mostra il corretto funzionamento della carica wireless.

Quest’ultima si attiva solo premendo il pulsante posto nella parte superiore del power bank, mentre la ricarica cablata si avvia semplicemente inserendo il connettore. Entrambe le porte erogano 18 watt di potenza grazie alla compatibilità con lo standard Power Delivery 3.0. La tecnologia funziona anche durante la ricarica della batteria interna, che richiede circa tre ore e mezza per essere completata, partendo da zero.

Per quanto riguarda la ricarica wireless la potenza massima in uscita è di 10 watt, ma sono supportati anche i 5 e i 7,5 watt, per caricare senza problemi anche gli iPhone. Ovviamente questi ultimi sfruttano solo la modalità a 7.5W che implica dei tempi abbastanza lunghi per una carica completa.

La prova sul campo

Per il nostro test sul campo abbiamo sfruttato un iPhone X, partendo da una batteria completamente scarica e dalla batteria del power bank carica al 100%. I tempi sono inevitabilmente lunghi in modalità wireless e superano le tre ore e mezza per riempire completamente la batteria dell’iPhone.

Diverse sono le tempistiche utilizzando la ricarica cablata, che grazie all’uscita Power Delivery a 18 watt consente di ottenere una ricarica completa in poco più di 2 ore, un buon risultato ma molto lontano da altri dispositivi. Questo utilizzando un comune cavo USB-A > Lightning, che non permette di sfruttare la funzione PD.

Utilizzando invece un cavo USB-C > Lightning le cose migliorano decisamente tanto che dopo 60 minuti la percentuale sfiora l’80% e una ricarica completa ha richiesto poco meno di due ore nei nostri test.

Decisamente migliori i risultati ottenuti con uno Xiaomi Mi 9T Pro che si è ricaricato completamente in poco più di un’ora, un dato in linea con quello ottenibile tramite il carica batteria fornito in dotazione.

Conclusioni

Il power bank AUKEY PB-WL02 è indubbiamente un prodotto valido e versatile, soprattutto se avete uno smartphone che supporta la ricarica wireless. In modalità cablata dà indubbiamente il meglio di sé, ma anche ricarica wireless, seppur limitata a 10 watt, è un plus da non sottovalutare, soprattutto perché potete utilizzare la funzione di stand per continuare a guardare film e video durante la ricarica.

Nel complesso dunque un ottimo acquisto, poliedrico e in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti. Al momento non è disponibile in Italia ma AUKEY ci ha confermato che nel mese di agosto sarà possibile acquistarlo su Amazon utilizzando il link sottostante.