MediaWorld lancia oggi la promozione “Tech is in the air“, con tante offerte sulla mobilità elettrica (monopattini e bici elettriche) e sulla fotografia, condite da sconti su smartwatch, indossabili, casse Bluetooth e droni. Andiamo a scoprire insieme le proposte più interessanti.

Le offerte MediaWorld

Le offerte MediaWorld sono valide sia online sia nei punti vendita, che come abbiamo visto hanno riaperto già da qualche giorno. La promozione “Tech is in the air” è valida dal 18 al 25 maggio 2020 e include prodotti per la mobilità sostenibile, perfetti per approfittare del “buono mobilità”, ma anche macchine fotografiche (reflex e compatte), wearable (smartwatch, smartband e sportwatch), cuffie, casse portatili e droni.

Offerte mobilità elettrica MediaWorld

Offerte wearable e cuffie MediaWorld

Offerte fotografia MediaWorld

Altre offerte MediaWorld

Se volete dare un’occhiata a tutti gli altri sconti proposti da MediaWorld potete seguire questo link. Avete già adocchiato qualcosa da acquistare?

