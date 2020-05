La riapertura di 11 negozi MediaWorld lo scorso 14 aprile ha permesso all’azienda di perfezionare le strategie di distanziamento e acquisto in piena sicurezza per i propri clienti e dipendenti. In queste ore MediaWorld annuncia la riapertura di tutti i punti vendita sul territorio nazionale, da lunedì a sabato, con le misure di sicurezza che ormai abbiamo imparato a rispettare in queste lunghe settimane di quarantena.

Riaprono tutti i negozi di MediaWorld

Come accennato ad inizio news, la riapertura dei negozi MediaWorld avviene nel pieno rispetto delle norme vigenti che prevedono la presenza di ingressi contingentati e strutture ad hoc per garantire il distanziamento sociale fra i vari clienti.

Questi, inoltre, come già avveniva nelle prime settimane di aprile, sono esortati a preferire sistemi di pagamento contactless per evitare così di maneggiare e scambiare contante con i dipendenti della catena di negozi di elettronica.

Come sottolinea Guido Monferrini, CEO di MediaWorld, “la tutela della salute dei nostri collaboratori e dei nostri clienti è al centro di tutte le decisioni di MediaWorld, ed è una grande responsabilità, prioritaria in questo momento. Dopo quasi 2 mesi di sole vendite online, siamo contenti di tornare al fianco degli italiani anche con i nostri punti vendita, mettendo a disposizione di tutti, in questa fase di ripartenza, le migliori tecnologie, le soluzioni integrate e i consigli esperti per rispondere a ogni necessità. Naturalmente in totale sicurezza“.

La riapertura dei negozi viene inoltre celebrata con un simpatico spot che, con il claim “è bello rivederci“, sottolinea il piacere di tornare nuovamente ad incontrare i clienti dal vivo ed in negozio.