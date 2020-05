A meno di un mese di distanza dalla disponibilità dell’Interruttore intelligente per tende e tapparelle, iotty mette a catalogo anche la Presa Intelligente, in vendita a 79,90 euro come l’Interruttore modello I3.

Disponibili l’Interruttore smart e la Presa intelligente di iotty

iotty è un’azienda italiana specializzata nella domotica casalinga che di recente ha presentato i due prodotti succitati, svelati a IFA 2019. Si tratta di due articoli smart home, ora acquistabili direttamente sul sito web ufficiale del produttore, entrambi al prezzo di 79,90 euro.

La new entry del catalogo è la Presa intelligente di iotty, un prodotto che consente di collegare e gestire elettrodomestici con un carico fino a 16A. Grazie alla connettività Wi-Fi l’utente può controllarne l’accensione e lo spegnimento da remoto, oltre a poter automatizzarne il tutto attraverso le routine in quanto compatibile con Google Assistant, Siri, Amazon Alexa e Samsung SmartThings.

Dell’Interruttore intelligente per tende e tapparelle ve ne abbiamo parlato già in precedenza, in occasione del lancio sul mercato, disponibilità che, come anticipato, ora ritroviamo anche per la Presa intelligente di iotty.

Entrambi sono infatti acquistabili direttamente sul sito web ufficiale al prezzo di 79,90 euro che include la spedizione, 30 giorni di reso gratuito e due anni di garanzia.

