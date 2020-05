iotty, un’azienda italiana specializzata nella domotica casalinga, ha introdotto nel suo catalogo in queste ultime ore due nuovi prodotti intelligenti per la casa: l’Interruttore intelligente per tende e tapparelle e la Presa Smart. Entrambi presentati a IFA 2019 lo scorso anno, il primo è già disponibile all’acquisto, il secondo lo sarà a breve.

I nuovi prodotti iotty a catalogo

L’Interruttore intelligente per tende e tapparelle di iotty è una placca da muro realizzata in vetro temperato e dotata di tre pulsanti per la gestione di tapparelle, tende, schermi solari e veneziane. Il tasto centrale è configurabile come interruttore on/off per porte, cancelli e relé esterni, o come deviatore o invertitore via Wi-Fi; gli altri due sono invece dedicati a funzioni specifiche: la salita o la discesa dei motori di tende, e simili.

Tale interruttore intelligente si collega direttamente alla rete Wi-Fi di casa, senza che ci sia il bisogno di alcuna centralina o altro per gestire il tutto. Attraverso l’app dedicata è possibile anche gestire dallo smartphone il tutto, programmare scenari personalizzati o automatizzarne l’attivazione con altri dispositivi collegati in quanto compatibile con Google Assistant, Siri, Amazon Alexa e Samsung SmartThings.

La Presa Intelligente di iotty, dà la possibilità di connettere o gestire elettrodomestici con un carico fino a 16A, con l’utente che ne può gestire l’accensione o lo spegnimento grazie alla connettività Wi-Fi. Anche qui, stesso discorso fatto con la precedente con la possibilità di automatizzare il tutto e controllare la presa tramite gli assistenti virtuali suddetti.

Disponibilità e prezzi dei prodotti iotty

L’Interruttore intelligente per tende e tapparelle è già disponibile sul sito web iotty.it, in vendita in bianco o in nero a 79,90 euro con la spedizione inclusa. Per la Presa Intelligente, c’è invece da pazientare ancora un po’, con la disponibilità prevista per giugno 2020.