Fra i tanti prodotti realizzati da Huawei spicca certamente quello dei dispositivi wearable. Aver abbandonato Wear OS ha permesso alla compagnia cinese di lavorare su soluzioni proprietarie, il che ha dato il via ad una serie di prodotti di gran successo caratterizzati da ottimi sensori e autonomia di lunghissima durata – vi consigliamo di leggere la nostra recensione su Huawei Watch GT 2e per farvi un’idea.

2,6 milioni di vendite nel Q1 2020

Secondo i dati raccolti da IDC (International Data Corporation) nel rapporto Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, Huawei è la seconda al mondo per quanto riguarda smartwatch venduti durante il Q1 2020. Il colosso cinese, grazie ad un aumento delle spedizioni del 62,2% rispetto all’anno scorso, ha venduto 2,6 milioni di smartwatch durante il primo trimestre del 2020.

Oltre al mercato cinese dove ovviamente esercita una posizione quasi di monopolio, l’offerta wearable di Huawei ha raggiunto ottimi risultati anche in Europa, America Latina e in altri mercati asiatici. Complessivamente durante il Q1 2020 sono stati venduti 72,6 milioni di wearable, con un incremento pari al 29,7% rispetto al 2019.

Questo indica come gli utenti siano sempre più interessati a questo genere di prodotti, sia per tracciare gli allenamenti che per tenere sotto controllo importanti valori come il battito cardiaco, i valori di ossigenazione del sangue (SpO2) e tanti altri. In aggiunta, l’esplosione di popolarità di applicazioni per il fitness durante il lockdown comporterà quasi certamente l’incremento delle vendite dei wearable, oggi più che mai essenziali per aiutarci a mantenere uno stile di vita sano.

