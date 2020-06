È ormai assodato che la quarantena per colpa del Coronavirus ha cambiato enormemente le nostre abitudini, ma un nuovo rapporto di Sensor Tower ci permette di scoprire come il lockdown ha rivoluzionato il mercato delle applicazioni per il fitness e la salute. Infatti, secondo i dati raccolti, il Q2 2020 ha fatto registrare una importante impennata dei download delle app pari al +47% rispetto lo scorso trimestre.

656 milioni di download in due mesi

Si parla di circa 656 milioni di download in appena 2 mesi – il Q2 2020 non è ancora terminato -, cosa che ci potrebbe portare facilmente sopra la soglia dei 700 milioni di download entro la fine di giugno 2020. Secondo quando si legge nel rapporto, “questo rappresenta il più grande aumento Y/Y mai registrato per il secondo trimestre e deriva dalla pandemia e dai blocchi globali per il COVID-19 che hanno tenuto i consumatori a casa, ripensando il loro stile di vita e i loro regimi di esercizio. Il precedente aumento Y/Y precedente si è verificato tra il 2° trimestre 2017 e il 2° trimestre 2018, quando i download per le app di salute e fitness sono aumentati del 29,2% a 417,7 milioni. Nel secondo trimestre del 2019 i download sono cresciuti solo del 6,8 percento rispetto all’anno precedente“.

Ovviamente questo grande cambiamento in positivo delle abitudini dei consumatori ha spinto in alto anche gli introiti che, secondo gli ultimi dati, avrebbero generato 328,5 milioni di dollari pari ad una crescita di circa il 13% YoY. Fra le molte applicazioni salute e fitness presenti sul mercato Strava è stata quella che ha registrato un incredibile boom, con il +179,2% di download nei mesi da gennaio a maggio e +9,8% ad aprile.

E voi come avete vissuto la quarantena? Avete scaricato applicazioni per tenervi in allenamento? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.