HONOR, dopo aver lanciato un gran numero di prodotti hi-tech, il notebook HONOR MagicBook Pro 2020 ed il tablet HONOR V6, presenta anche una edizione speciale dello smartwatch HONOR MagicWatch 2. Infatti, HONOR Magic Watch 2 Special Edition ricalca in tutto e per tutto le stesse specifiche hardware del modello lanciato in Italia qualche mese fa, ma con un design particolare.

Design HONOR MagicWatch 2 Special Edition

HONOR MagicWatch 2 Special Edition viene lanciato sul mercato con quattro cinturini realizzati da alcuni artisti cinesi ed internazionali. Troviamo infatti un cinturino realizzato da Wang Dongling, un cinturino con design astratto realizzato da Zhou Li, un cinturino che fonde stili d’arte cinesi e italiani realizzato da Giovanni Özula e infine un altro creato dall’artista Jacky Tsai. La versione realizzata da quest’ultimo artista è stata sviluppata utilizzando una stampante 3D con fili di seta intrecciati all’interno del cinturino.

Tutti i cinturini supportano le casse da 42 e 46 mm ed includono anche una grande varietà di colori come il viola, verde oliva, blu e tanti altri.

Prezzo HONOR MagicWatch 2 Special Edition

HONOR MagicWatch 2 Special Edition arriva ad un prezzo di 1199 yuan, circa 155 euro, e può essere acquistato presso Huawei Mall oppure negli store ufficiali. Trattandosi di un prodotto “speciale” e quinti a taratura limitata, è molto probabile che la compagnia lo indirizzi per il solo mercato interno.

