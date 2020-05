Oltre a HONOR MagicBook Pro 2020 e al tablet HONOR V6, il marchio cinese ha lanciato oggi una serie di prodotti di vario genere. Dalle smart TV della serie HONOR Vision X1 al router WiFi 6+ HONOR Router 3, passando per le cuffie HONOR TWS Earbuds X1, e prodotti per la casa come l’aspirapolvere HONOR Smart Vacuum, Air Multiplier, Humidifier, Smart Desk Lamp, Smart Ultra-Sonic Toothbrush e Smart Kettle. Dunque, una vagonata di prodotti che vi raccontiamo brevemente.

Dettagli e prezzi delle TV HONOR Vision X1

Partiamo dalle nuove TV presentate quest’oggi in Cina. Si tratta di una serie nota come HONOR Vision X1 che si divide in tre modelli: da 50, 55 e 65 pollici. In tutti e tre i casi è montato il medesimo pannello con risoluzione 4K (3820 x 2160 pixel) con color gamut DCI-P3 al 92%, MEMC, DC dimming e rapporto schermo superficie del 94%.

A bordo c’è il chipset Honghu 818 compatibile con la riproduzione di video 8K a 30 fps. Lato audio c’è invece la firma Huawei Histen per i quattro altoparlanti da 10 watt montati con camere audio indipendenti.

Lato software, le HONOR Vision X1 montano HongmengOS 1.0, il sistema operativo di casa Huawei compatibile con HiLink e con la tecnologia one-touch per trasmettere rapidamente i contenuti del proprio telefono su schermo. Per quanto riguarda invece la memoria, troviamo 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna.

La serie HONOR Vision X1 arriva sul mercato cinese il 25 maggio 2020 ai seguenti prezzi (non è stato annunciato il modello da 50 pollici:

65 pollici a 3.299 yuan (circa 425 euro)

55 pollici a 2.299 yuan (circa 296 euro)

HONOR Router 3 e le cuffie HONOR TWS Earbuds X1

Passiamo a HONOR Router 3, il primo router WiFi 6+ del marchio di Huawei che arriva sul mercato cinese il 25 maggio 2020 a un prezzo stracciato: 219 yuan, circa 28 euro.

Sotto una scocca piuttosto minimale si nasconde un processore dual core Lingxiao con clock a 1,2 GHz affiancato da 128 GB di RAM con consumo di energia inferiore ai 12 watt. È capace di funzionare sia in modalità 2,4 GHz che a 5 GHz contemporaneamente con velocità di trasmissione massima di ben 3.976 Mbps con protocolli di sicurezza WPA3, firewall, DMZ e protezione dagli attacchi DoS.

Per quanto riguarda invece le HONOR TWS Earbuds X1, parliamo di un paio di cuffie true wireless, dotate di un doppio microfono e capaci di ridurre il rumore ambientale, nonostante non sia presente la tecnologia ANC. Non è stato comunicato nulla sul prezzo e sulla disponibilità per ora.

Altri nuovi prodotti HONOR

Concludiamo con i prodotti per la casa. HONOR Smart Vacuum, come intuibile è un aspirapolvere intelligente compatibile con Huawei HiLink, dotato di un motore da 350 watt e con una batteria che assicura 65 minuti di autonomia.

HONOR Air Multiplier è invece una sorta di filtro per l’aria che può lavorare eventualmente in combinazione con HONOR Humidifier, l’umificiator edel marchio dotato di un serbatoio da 3 litri e con una capacità di 400 ml/h.

Il produttore cinese ha inoltre presentato una lampada da scrivania, HONOR Smart Desk Lamp, dotata della certificazione TUV contro l’affaticamento degli occhi, lo spazzolino HONOR Smart Ultra-Sonic Toothbrush e un bollitore intelligente, HONOR Smart Kettle, per una serie di prodotti destinati al mercato cinese, per ora.