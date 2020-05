Giornata di importanti annunci quella di oggi per HONOR. Infatti, dopo l’arrivo del tablet HONOR V6, il colosso cinese presenta anche il notebook HONOR MagicBook Pro 2020. Questo, con un design dal forte sapore premium e con chassis in alluminio, offre la possibilità di sfruttare i nuovi processori Intel di decima generazione ad un prezzo piuttosto competitivo.

Specifiche HONOR MagicBook Pro 2020

Durante l’evento Smart Life, HONOR svela il refresh del notebook MagicBook Pro. La versione del 2020 vede l’arrivo di alcune importanti novità sebbene il design di HONOR MagicBook Pro 2020 non si discosti poi così tanto dal modello presentato l’estate scorsa.

Con un profilo spesso appena 16,9 mm ed un peso di 1,7 chili, il notebook di HONOR fa forza su un pannello da 16,1 pollici a risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) con cornici estremamente ottimizzate – si parla di un ingombro di appena 4,9 mm il che porta il rapporto display/telaio al 90%. La più grande differenza è però all’interno della scocca in alluminio: i processori Intel Core i5 e i7 sono di decima generazione e non più di ottava come nel modello dell’anno scorso.

Nello specifico, la CPU Intel Core i5-10210U è in grado di raggiungere un clock massimo di 4,2 GHz, mentre la versione Intel Core i7-10510U si spinge fino a 4,9 GHz. La RAM è da 16 GB DDR4 a 2666 MHz, mentre lo storage è da 512 GB ovviamente in formato SSD. Bene la GPU che, di fianco a quella integrata Intel UHD, fa affidamento sulla Nvidia GeForce MX350 con 2 GB dedicati.

A livello di porte troviamo 1 USB Type-C, 3 porte USB Type-A 3.0 e 1 porta HDMI. Bene la connettività con modulo Wi-Fi 802.11 ac (2.4 e 5 GHz), 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.0, jack audio combo da 3,5 mm con supporto al Dolby Atmos, una batteria da 56 Wh e lo sblocco rapido tramite impronta digitale. Il tutto è ovviamente gestito da Windows 10 Home.

Prezzo HONOR MagicBook Pro 2020

HONOR MagicBook Pro 2020 viene svelato nella colorazione Glacial Silver al prezzo di 5999 yuan, circa 777 euro al cambio, per la versione con processore Intel Core i5 e 6699 yuan, circa 870 euro al cambio, per il modello con processore Intel Core i7. Il notebook può essere pre-ordinato già da oggi mentre la commercializzazione partirà da domani 19 maggio.