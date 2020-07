In queste ore HONOR lancia sul mercato italiano il primo prodotto HONOR CHOICE, ovvero il portfolio di prodotti per la smart lyfe sviluppati in collaborazione con un gruppo selezionato di produttori. HONOR CHOICE True Wireless Earbuds, viste per la prima volta qualche settimana fa, rappresentano la scelta ideale per gli utenti alla ricerca di un prodotto economico e completo.

Specifiche HONOR CHOICE True Wireless Earbuds

HONOR CHOICE True Wireless Earbuds sono caratterizzate da un design ormai comune sul mercato, di colore bianco. Muniti di tecnologia di trasmissione sincrona bineurale e driver da 7 mm, le cuffie true wireless di HONOR permettono di godere di un ascolto lungo, di qualità e senza latenza.

Scheda tecnica HONOR CHOICE True Wireless Earbuds

dimensioni cuffie: 30,9 x 17,5 x 20,3 mm;

dimensioni custodia di ricarica: 60,3 x 28 x 43,3 mm;

peso cuffie: 4,4 grammi;

peso custodia di ricarica: 38,3 grammi;

connettività Bluetooth 5.0 con supporto BLE, HFP, A2DP e AVRCP;

cancellazione del rumor con doppio microfono durante le chiamate;

batteria cuffia: 55 mAh;

batteria custodia di ricarica: 500 mAh;

riproduzione audio di 6 ore con ricarica singola, fino a 24 ore utilizzando la custodia di ricarica;

altoparlante a diaframma composito da 7 mm;

certificazione IP54 a schizzi e polvere;

trasmissione audio a doppio canale;

controlli tattili;

assistente vocale Quick Awake.

Con un’autonomia di quasi 6 ore con singola carica, gli utenti possono idealmente impegnare HONOR CHOICE True Wireless Earbuds per un giorno interno grazie alla batteria supplementare da 500 mAh presente nella custodia di ricarica. Le cuffie sono inoltre munite dei chipset Huawei HiLink e HiSilicon per un’esperienza di ascolto di alto livello.

Il modulo Bluetooth 5.0, accoppiato ad una latenza di trasmissione di 130 ms, permette agli utenti di ascoltare musica o di effettuare chiamate senza fenomeni di latenza. Il design confortevole viene premiato dal supporto ai comandi tattili per gestire la parte audio e telefonica, mentre il supporto all’assistente vocale permette di controllare alcuni aspetti semplicemente con la propria voce.

Prezzo HONOR CHOICE True Wireless Earbuds

HONOR CHOICE True Wireless Earbuds sono immediatamente disponibili a questo link di Amazon al prezzo di 38,99 euro, di poco superiore a quello di listino pari a 34,90 euro.

Potrebbe interessarti anche: migliori cuffie true wireless