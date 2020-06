Oltre a HONOR 9A e alle offerte del VIP Day, la casa cinese ha svelato oggi un altro prodotto, che va a inaugurare una nuova gamma di accessori, e ha presentato aggiornamenti importanti per un paio di wearable. Al debutto le cuffie senza fili HONOR CHOICE True Wireless Earbuds e gli aggiornamenti per HONOR Magic Earbuds e HONOR MagicWatch 2.

HONOR CHOICE True Wireless Earbuds inaugurano la nuova gamma

In linea con la strategia “1+8+N all-scenario”, HONOR ha scelto di collaborare con alcuni produttori per sviluppare una gamma di dispositivi intelligenti a prezzi accessibili. Proprio per questo nasce la nuova gamma HONOR CHOICE, che aderisce alla filosofia di design “tech-chic” e “human-centric” di HONOR.

Il primo prodotto di questa nuova gamma sono le cuffie true wireless HONOR CHOICE True Wireless Earbuds, con altoparlante a diaframma composito da 7 mm per offrire buona qualità del suono e ridurre efficacemente il rumore ambientale, sia durante le chiamate sia con l’ascolto della musica. Le cuffie True Wireless Earbuds offrono, secondo il produttore, un’autonomia superiore alle 24 ore.

Purtroppo questi sono al momento gli unici dettagli rilasciati dall’azienda, ma non mancheremo di tenervi al corrente con tutte le informazioni al riguardo, compresi prezzo e data di uscita.

Aggiornamenti per HONOR Magic Earbuds e HONOR MagicWatch 2

Le cuffie true wireless HONOR Magic Earbuds sono state lanciate in Italia a inizio maggio 2020 e possono contare sulla tecnologia Hybrid Active Noise Cancelling, con una configurazione a doppio microfono per eliminare le distrazioni esterne: questa può essere particolarmente utile in alcune situazioni, come le sessioni di allenamento, ma a volte può essere necessario avere una maggiore consapevolezza dell’ambiente. Proprio per questo arriva la modalità “Awareness Mode“, che rende l’utente più consapevole di ciò che lo circonda senza la necessità di rimuovere le cuffie dalle orecchie.

Aggiornamento interessante anche per HONOR MagicWatch 2, lo smartwatch disponibile in Italia dallo scorso febbraio. HONOR sta infatti potenziando le funzionalità legate agli allenamenti, aggiungendo ben 85 nuove modalità personalizzate in aggiunta alle 15 già disponibili (per un totale di 100), rilevate all’interno di sei categorie di sport (estremo, tempo libero, fitness, acquatica, giochi con la palla e sport invernali). Tra queste anche boxe, danza, street dance, parkour, arrampicata su roccia e yoga.

HONOR MagicWatch 2 è in grado di registrare più di 194 tipologie di dati tra cui durata, calorie bruciate e frequenza cardiaca, fornendo inoltre una pianificazione scientifica degli esercizi e un’infografica pronta da condividere sui social.

