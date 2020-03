Google Stadia è ancora lontano dal mostrare il suo pieno potenziale, ma sappiamo bene quanto Google stia investendo per accontentare i suoi clienti e per rendersi ancora più allettante agli occhi delle software house. La roadmap mostrata dall’azienda americana ci parlava di un Q1 2020 ricco di sorprese, a partire dal tanto atteso supporto alla risoluzione 4K anche sul web.

La risoluzione 4K di Google Stadia sbarca anche sul browser web

Ad oggi tale risoluzione può essere sfruttata solo per gli utenti muniti di Google Chromecast Ultra affiancata ad una TV in grado di reggere tale risoluzione, ma da alcune ore molti utenti stanno finalmente riuscendo ad attivare la risoluzione 4K anche sul browser web.

Come attivare la risoluzione 4K di Google Stadia sul web

Per attivare la funzione basta seguire questi semplici passi:

apri l’applicazione mobile di Google Stadia;

all’interno del menu di gioco premi il tasto Stadia sul pad di gioco oppure usa la combinazione tasti Shift + Tab;

tappa sul tab “Connection”;

controlla che sotto la voce “Data usage” sia presente la dicitura “4K”.

Per poter sfruttare tale risoluzione è ovviamente richiesta una connessione con almeno un valore di download pari o superiore a 35 Mbps – anche se sembra disponibile anche per connessioni più lente -, così come possedere un account Stadia Pro.

