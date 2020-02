Se utilizzate Google Stadia, la piattaforma di gioco in streaming lanciata nei mesi scorsi dal colosso di Mountain View, potreste essere tra i fortunati utenti che possono giocare in 4K anche su Chrome. Se non avete notato alcun cambiamento non preoccupatevi, dovrete semplicemente continuare a portare pazienza.

Google Stadia, il 4K in soft release su Chrome

Come ha confermato il supporto tecnico di Google in un tweet, al momento è possibile giocare in 4K solamente attraverso Chromecast Ultra, essendo ovviamente dotati di uno schermo in grado di supportare tale risoluzione.

Nello stesso messaggio però l’account ufficiale ricorda che è iniziata la soft release dei giochi Google Stadia in 4K su Google Chrome. Con questo termine si intende che la funzione è stata resa disponibile, in maniera completa, per un numero ristretto di utenti e che il rilascio non può essere considerato ufficiale.

Google vuole infatti monitorare i consumi e le prestazioni della propria piattaforma, per evitare colli di bottiglia o improvvisi rallentamenti, ed essere sicura di poter correre rapidamente ai ripari nel caso di problemi imprevisti.

Google Stadia in 4K su Chrome nei prossimi mesi

Per il rilascio in versione stabile per tutti gli utenti di Google Stadia sarà dunque necessario attendere ancora qualche settimana, senza che sia stata confermata una data precisa. Nel documento riservato alle novità in arrivo nel corso del 2020, Google parla di Q1 e mesi successivi per il gaming in 4K sul web, insieme al supporto per un maggior numero di smartphone Android, possibilità di utilizzare il controller Stadia in modalità wireless sul web e nuove funzioni di Google Assistant durante il gaming da browser.

Queste sono ovviamente le novità legate alla prima parte dell’anno ma a quanto pare c’è molto altro in cantiere, a partire da un maggior numero di giochi che saranno rilasciati con cadenza mensile.

