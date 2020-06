Con gli aggiornamenti precedenti di Google Stadia era possibile installare e avviare l’app su Android TV, ma non era possibile accedere a un account Google.

L’ultimo update alla versione 2.19 di Google Stadia aggiunge il supporto in via sperimentale per qualsiasi dispositivo Android TV, quindi ora Google Stadia può essere utilizzato praticamente su qualsiasi TV con Android TV, ma è necessario qualche stratagemma.

Come giocare con Google Stadia su Android TV

Per utilizzare la piattaforma di gioco in steraming di Google su un televisore con Android TV è necessario installare l’APK di Google Stadia sulla TV e munirsi di un controller di gioco e di un mouse (cablato o Bluetooth).

Il mouse è necessario per “toccare” il prompt di accesso “Inizia” e il successivo per accettare l’avvertimento dello stato “sperimentale” della funzionalità prima di poter giocare.

Una volta che le cose sono andate a buon fine i giochi Stadia funzionano perfettamente con ottime performance in termini di gameplay, come potete vedere nel video sottostante, a patto di soddisfare i requisiti di Google Stadia.

E’ chiaro che Google deve lavorare sull’interfaccia utente di Google Stadia per Android TV, ma al momento non abbiamo notizie in merito a quando sarà implementata.

Potrebbe interessarti: Google Stadia permette di giocare in 1440p nel browser Chrome