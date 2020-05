Google ha una gradita sorpresa per i clienti Stadia che ora possono giocare da laptop o desktop a una risoluzione più elevata.

Il gigante di Mountain View ha infatti aggiunto una nuova opzione per giocare a Google Stadia alla risoluzione 1440p tramite Google Chrome colmando il vuoto che esisteva tra la risoluzione 1080p e la qualità 4K.

Per giocare a Google Stadia alla risoluzione 1440p (2560×1440) è tuttavia necessario soddisfare alcuni requisiti, come possedere un monitor che supporti tale risoluzione, disporre del supporto per la decodifica hardware VP9 e di una connessione Internet che soddisfi i requisiti per lo streaming in qualità 4K che includono una velocità di download pari o superiore a 35 Mbps.

Tuttavia, bisogna ricordarsi che lo streaming alla risoluzione 1440p consuma una notevole quantità di dati, quindi bisogna tenerne conto nel caso ci siano limiti di dati da gestire.

Per verificare se la vostra velocità Internet è sufficiente per giocare a Google Stadia, potete utilizzare alcuni strumenti online studiati appositamente.

Negli ultimi giorni il team di Google Stadia ha anche rilasciato una serie di aggiornamenti per l’app web, mettendo così fine ad alcune delle lamentele degli utenti: tra le novità introdotte, infatti, troviamo il supporto HDR e la possibilità di giocare con un controller in modalità wireless.