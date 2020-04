Le cuffie Google Pixel Buds 2 da qualche ora a questa parte sono disponibili Google Store di vari Paesi con qualche colore in meno. In italia, sono listate ad esempio in versione Clearly White, ma il bello è che spunta una scorciatoia attraverso la quale è possibile aggiungersi alla lista d’attesa, segno che l’arrivo sul mercato sarà questione di giorni, forse. Se interessati, questo è il link relativo.

Nuovi suggerimenti mirati per la ricerca di Google

Cambiando argomento, ma rimanendo sempre entro l’ecosistema di casa Mountain View, i colleghi di Android Police segnalano la presenza di una nuova funzione sulla ricerca di Google basata sulla propria attività recente, benché non sia chiaro se vengano utilizzati i dati di altre app o servizi collegati al proprio account.

Quello che sappiamo è che sulla base di quanto emerso si tratta di una piccola aggiunta che può tornare utile nella ricerca di informazioni pertinenti a un certo prodotto.

Un esempio? Poniamo che in precedenza abbiamo cercato informazioni su una compagnia di pulizia chiamata Apex e ora trovarne delle recensioni. Ecco, cercando “recensioni Apex”, Google mostrerebbe risultati attinenti al videogioco, con a corredo un suggerimento di ricerca basato sulla propria attività recente, focalizzata sulle opinioni relative alla compagnia di pulizia cercata in precedenza.

Ovvio che le potenzialità di una funzione del genere sono moltissime, ma al momento non è chiaro se si tratti di una novità ancora in fase di test o riservata a una stretta cerchia di utenti.

Fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se avete notato qualcosa, su smartphone o PC che sia.