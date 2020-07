Oggi, 30 luglio, Google ha annunciato ufficialmente – mediante un post sul blog ufficiale del Product Manager John Hsu – la disponibilità dei giochi per gli smart display, come ad esempio Google Nest Hub e Google Nest Hub Max.

Proprio questi ultimi, tra l’altro, erano stati destinatari di diversi miglioramenti negli ultimi giorni, come l’arrivo di Netflix e una modifica dell’interfaccia del modello più grande (a proposito, sapevate che gli smart speaker di Google usano Android?).

“Hey Google, let’s play a game”

Che sugli speaker smart con Google Assistant sia possibile eseguire dei giochi non è affatto una novità: basta pronunciare il comando indicato qui sopra o il suo equivalente italiano per accedere a simpatici giochini ovviamente basati sulla voce, siano essi “Song Quiz” o trivia come “Are You Feeling Lucky”.

A partire da oggi, Google ha deciso di rendere disponibile questa funzione anche per gli smart display, come i menzionati Google Nest Hub e Google Nest Hub Max. Rispetto ai semplici speaker, naturalmente, c’è il display che fa la differenza, aprendo a tantissime ulteriori possibilità di interazione visiva.

Ad esempio, “Guess the Drawing” di CoolGames sfida l’utente ad indovinare il più rapidamente possibile l’oggetto del disegno in corso. Inoltre ogni giorno ci sono nuovi disegni ed è possibile sfidare altri utenti in tempo reale con la Party mode.

I giochi disponibili rientrano in varie categorie, ci sono ad esempio trivia come “Jeopardy!” e “Who wants to be a millionaire”, o ancora giochi con le parole come “Categories Battle”, in cui bisogna indovinarne il maggior numero possibile entro il limite di tempo, oppure le parole crociate hands-free. Tra gli altri titoli disponibili vale la pena ricordare anche “MadLibs”, “Talk to The Wiggles” ed “Escape the Room”.

In ogni caso questo è solo l’inizio: Google è al lavoro con gli sviluppatori per ampliare il catalogo di titoli disponibili, pensati appositamente per l’interazione vocale e visiva degli smart display.