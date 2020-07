La cucina è un luogo ideale per display intelligenti, soprattutto per guardare video ricette o per farsi intrattenere mentre si prepara la cena oppure si lavano i piatti, ma da oggi anche Netflix è disponibile sui display intelligenti Google Nest Hub e Nest Hub Max.

Gli utenti con un abbonamento a Netflix possono collegare il proprio account nell’app Google Home o Google Assistant e riprodurre film, programmi TV e documentari con le mani in pasta usando la voce e mettere in pausa, giocare o saltare avanti con una semplice domanda, oppure mettere in pausa o riprendere la riproduzione del video guardando il dispositivo e alzando la mano.

Netflix sbarca su Nest Hub e Nest Hub Max

Oltre a Netflix, gli utenti possono trasmettere in streaming molti dei servizi ai quali sono iscritti semplicemente usando la loro voce e utilizzare migliaia di altre app che supportano il casting attraverso la relativa applicazione.

Tutto quello che bisogna fare è pronunciare “Ok Google, voglio guardare (contenuto) su (piattaforma)” e inizierà immediatamente lo streaming.

Per l’occasione, i dispositivi Google Nest Hub, incluso Google Nest Hub Max, saranno in offerta nel Google Store nelle prossime settimane. Netflix è disponibile sui display intelligenti Nest a livello globale ovunque il servizio e i dispositivi Nest siano attualmente disponibili.

