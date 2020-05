Oggi, 11 maggio 2020, Fastweb, noto operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, ha annunciato ufficialmente la disponibilità di due nuove soluzioni per la smart home, dedicate a tutti quei clienti desiderosi di rendere la propria abitazione più connessa allo scopo di migliorarne sicurezza, comfort e gestione energetica.

Giusto ieri vi avevamo parlato dei premi messi in palio dall’ultimo concorso DreamFAST di Fastweb, oggi invece spostiamo lo sguardo sulle novità più recentemente annunciate, riguardanti la smart home.

A spiegare la posizione di Fastweb e il suo approccio rispetto alla smart home è stato Roberto Chieppa, Chief Marketing & Customer Experience Officer dell’operatore:

«La nuova Smart Home aggiunge un tassello alla strategia di Fastweb volta a dotare le case degli italiani non solo della miglior connettività disponibile sul mercato, ma anche di soluzioni innovative che semplificano la vita dei clienti in momento come questo in cui la casa è diventata il luogo dove si trascorre più tempo e anche in vista del graduale ritorno alla quotidianità fuori casa con l’attenuarsi dell’emergenza. Sono soluzioni dotate di dispositivi innovativi facili da installare e gestibili tramite App in modo semplice e immediato, che permettono di tenere sotto controllo tutto ciò che è a noi più caro e offrire un migliore gestione dei consumi energetici, grazie anche alle performance dei nostri collegamenti a banda ultra larga e Wi-Fi».

La smart home secondo Fastweb: Kit Casa Smart e Sempre a casa

Con le due nuove soluzioni per la smart home, denominate Casa Smart e Sempre a casa, Fastweb si rivolge sia a tutti i propri già clienti, che a tutti coloro i quali si apprestino a sottoscrivere l’offerta Fastweb Casa, o l’offerta convergente Fastweb Casa + Mobile. Controllabili comodamente tramite smartphone e tablet, queste nuove soluzioni promettono di rendere la casa più sicura e di migliorarne la gestione dei consumi energetici.

Entrando nei dettagli delle soluzioni proposte, Kit Casa Smart è una soluzione All-in-One. Al suo interno trova posto innanzitutto la smartplug T31, la nuova presa intelligente di Eviz che consente di monitorare i propri consumi e rendere così più smart anche l’uso e la gestione di elettrodomestici meno moderni e dunque non connessi. L’utente potrà usare l’app Ezviz per programmare l’accensione, accendere/spegnere da remoto e controllare i consumi di lavatrice, frigorifero e quant’altro.

Per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza, il Kit Casa Smart comprende telecamera Wi-Fi Ezviz C6T, Full HD e dotata di visuale a 360°, oltre che della possibilità di collegare fino a 32 sensori (di cui 2 già presenti nel Kit) per il controllo delle aperture di porte e finestre, così da tenere sotto controllo anche da remoto tutta la casa. Anche in questo caso la gestione passa attraverso l’app Ezviz (disponibile al download sia sul Google Play Store per i dispositivi Android che sull’App Store per i device iOS).

L’ultimo tassello di questo pacchetto è costituito da un telecomando per l’accensione dell’intero impianto di sicurezza, che dispone anche di un tasto antipanico.

Il kit Casa Smart di Fastweb prevede un costo di 8 euro al mese per un totale di 24 rate.

Passando alla seconda soluzione per la smart home presentata da Fastweb, il kit Sempre a casa è pensato per tutti gli utenti che desiderino poter monitorare la propria abitazione in tempo reale in qualunque momento, anche a distanza. Questo pacchetto si compone di due telecamere Wi-Fi Ezviz C1C dotate di illuminatore a raggi infrarossi fino a 12 metri, con copertura quadrangolare, audio bidirezionale e una visione sempre nitida giorno e notte.

Rispetto alla prima soluzione la spesa è dimezzata: per il kit Sempre a casa, Fastweb prevede un costo di 4 euro al mese per un totale di 24 rate.

Entrambe le soluzioni sono perfettamente compatibili sia con Amazon Alexa che con Google Assistant, pertanto possono essere controllate anche mediante comandi vocali.

I due kit possono essere richiesti sia in fase di sottoscrizione di una nuova offerta sul sito Fastweb, nell’area clienti MyFastweb, o contattando i negozi monobrand via mail/telefono. I dispositivi saranno consegnati direttamente a casa entro pochi giorni e senza costi di spedizione. Le trovate al seguente link sul sito Fastweb:

Kit Casa Smart e Sempre a casa di Fastweb

