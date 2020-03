Il settore della smart home sta crescendo in maniera esponenziale, con numerosi gadget pensati per aiutarci a controllare anche i più piccoli aspetti delle nostre case. Oggi vogliamo parlarvi di quattro prodotti che possono semplificare numerose operazioni domestiche e rendere più “intelligenti” anche alcuni dispositivi più datati.

DoHome WiFi Smart Plug

Partiamo da quella che a un primo sguardo sembra una semplice presa di corrente, con spina e presa tedesca. Dispone dio un piccolo pulsante illuminato per l’accensione e lo spegnimento, ma il suo punto di forza è la possibilità di collegarsi al WiFi di casa.

In questo modo è possibile utilizzare lo smartphone, sul quale deve essere installata l’applicazione gratuita DoHome, per la gestione completa anche da remoto. Basta un minuto per effettuare il pairing, seguendo le semplici istruzioni, e poter gestire la presa intelligente dallo smartphone.

A valle potete collegare qualsiasi elettrodomestico o dispositivo elettronico, la presa supporta una corrente massima di 15A e un carico di 3000 watt. In questo modo potrete accendere o spegnere il dispositivo collegato direttamente dallo smartphone, ma anche pianificare accensione e spegnimento.

Che si tratti di una lampada, di un forno o di un qualsiasi altro elettrodomestico è semplice la gestione, grazie a un’applicazione essenziale nell’aspetto ma semplice nell’utilizzo. Potete impostare un timer per lo spegnimento automatico della resa ma la funzione più interessante è la pianificazione.

È infatti possibile decidere un orario per l’accensione e uno per lo spegnimento, con frequenza quotidiana o “una tantum”, in maniera veloce e intuitiva. Se disponete di uno speaker o di uno schermo intelligente con Amazon Alexa o Google Assistant potete controllare l’accensione e lo spegnimento con i comandi vocali, e non va dimenticata la compatibilità con Apple HomeKit.

Nei nostri test abbiamo collegato una lampada alla presa e l’abbiamo configurata con Alexa e Assistant, riuscendo a controllarla in maniera efficace dopo aver abilitato il plugin sui due assistenti. Costa 8,37 euro e potete acquistarla su TomTop all’indirizzo sottostante.

Interruttore Yeelight

Se avete acquistato un lampadario Yeelight e volete un sistema intelligente per controllarlo, oltre a uno smartphone, ecco la soluzione ideale. Si tratta di un interruttore/regolatore, da collegare direttamente al lampadario tramite Bluetooth.

L’interruttore è compatibile con i prodotti della serie LED Ceiling Light (come queste da noi recensite) e Smart Chandelier ma la compagnia conta di estendere la compatibilità in futuro. L’abbinamento è decisamente semplice e può essere completato utilizzando l’app Xiaomi Home per essere sicuri della compatibilità. Noi lo abbiamo provato con una plafoniera a LED Ceiling Light e dopo averla accesa abbiamo premuto il tasto di abbinamento e atteso alcuni secondi perché la procedura venisse completata.

Al termine abbiamo potuto utilizzare l’interruttore per controllare la luce con grande semplicità. A differenza dei tradizionali interruttori, che quando sono spenti impediscono l’accensione della luce da remoto, o tramite schedulazioni, l’interruttore Yeelight consente il corretto funzionamento degli automatismi e del controllo da remoto.

Con una semplice pressione del tasto si accende o spegne la luce, con una rotazione si regola la luminosità, una doppia pressione attiva la modalità notte e una rotazione tenendo premuto il tasto permette di regolare il colore. Tutto decisamente semplice da utilizzare.

Abbiamo testato il controller per un paio di settimane senza riscontrare alcun problema agli automatismi abbinati alla lampada. È possibile fissare l’interruttore a parete con il biadesivo fornito in dotazione o fissandolo al muro, ma anche appoggiandolo su un tavolino vicino al divano per controllare la luce di sera davanti alla TV. Se possedete una lampada da soffitto Yeelight è un acquisto obbligato, da fare a occhi chiusi.

Controllo remoto a infrarossi

Se non possedete una smart TV che dispone di un’app per il controllo da smartphone o volete aggiungere i comandi vocali alla vostra TV, vi bastano una decina di euro per acquistare questo controller a infrarossi, utile per molti altri dispositivi.

Compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e IFTT, è sufficiente alimentarlo tramite microUSB, installare la companion app Tuya Smart sul vostro smartphone e iniziare la configurazione. Potete aggiungere TV, lettori DVD o Blu Ray, condizionatori e più in generale ogni dispositivo dotato di un telecomando a infrarossi.

Potete scegliere tra le migliaia di prodotti disponibili nel database dell’applicazione o utilizzare la funzione di autoapprendimento per inserire eventuali telecomandi mancanti. L’applicazione creerà un telecomando virtuale per ogni dispositivo, che potrete utilizzare per gestire gli apparecchi collegati.

La parte più interessante però è rappresentata dalla possibilità di controllare tutto con i comandi vocali. Potete accendere il condizionatore e regolare la temperatura, accendere la TV, impostare un canale e regolare il volume, accendere il Blu Ray e iniziare la riproduzione di un film e molto altro tutto con i comandi vocali, attraverso lo smartphone o uno speaker/display intelligente.

Noi lo abbiamo provato per una decina di giorni con una TV e un lettore Blu Ray, sia tramite Alexa che Google Assistant. Dopo aver familiarizzato con i comandi, davvero molto semplici, è divertente cambiare canale con la voce, regolare il volume o avviare la riproduzione di un DVD. Fate solo attenzione la sera, i vostri vicini potrebbero non gradire tutte queste chiacchiere, soprattutto se fate le ore piccole.

La configurazione richiede un paio di minuti al massimo, a cui si aggiunge qualche minuto per la configurazione di ogni singolo telecomando, tutto comunque molto intuitivo e semplice da portare a termine. Il segnale emesso dal controllo a infrarossi è molto efficace, fino a una decina di metri ed è in grado di funzionare anche se lo inserite in un cassetto o nascosto in uno scaffale.

Controllo universale a infrarossi Xiaomi MIJIA

Chiudiamo questa nostra rassegna con un controller universale realizzato da Xiaomi. Le funzioni sono molto simili al modello di cui vi abbiamo appena parlato, ma non è possibile utilizzare i comandi vocali. Al momento infatti è compatibile solo con Xiao AI, l’intelligenza artificiale di Xiaomi che però è disponibile solamente in lingua cinese.

La configurazione avviene tramite l’app Xiaomi Home e anche in questo caso è possibile aggiungere qualsiasi tipo di dispositivo scegliendo da un database che contiene diverse migliaia di prodotti. Nel caso dovessero mancare tasti speciali è possibile utilizzare il telecomando originale e la funzione di autoapprendimento per inserirli nell’app.

Nei nostri test abbiamo configurato una smart TV Samsung e un lettore di Blu Ray LG, ma la lista di prodotti compatibili è davvero lunga. La configurazione è molto rapida con la classica interfaccia chiara di Xiaomi. In pochi minuti abbiamo ricreato il nostro telecomando aggiungendo tutte le funzioni, controllando così i dispositivi dallo smartphone.

Anche in questo caso il segnale è in grado di superare i 10 metri, permettendovi di collocare il trasmettitore nel punto più idoneo alla vostra casa, ed è in grado di raggiungere gli apparecchi anche attraverso mensole di legno e altri ostacoli. Peccato solo per l’assenza di controlli tramite comandi vocali e della possibilità di utilizzarlo nelle automazioni di Xiaomi Home.