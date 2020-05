Sono diverse le iniziative pensate da Fastweb per i propri clienti e la più interessante è probabilmente DreamFAST, un concorso a premi mensile disponibile per tutti gli utenti attraverso il programma LiveFAST.

Ogni giorno DreamFAST metterà in palio una gift card Yoox del valore di 100 euro, che sarà erogata in formato digitale tramite mail e potrà essere utilizzata su un unico ordine sul sito dell’azienda con almeno un prodotto di importo superiore a quello del buono omaggio.

Come partecipare al concorso DreamFAST di Fastweb

Tutti i clienti maggiorenni di Fastweb ogni giorno di maggio possono recarsi nella pagina dedicata ed effettuare la loro giocata instant-win gratuita per un numero variabile di tentativi:

uno al giorno per i clienti da meno di 1 anno

due al giorno per i clienti da oltre 1 anno

tre al giorno per i clienti da oltre 4 anni

quattro al giorno per i clienti da oltre 10 anni

I vari vincitori dovranno usare il premio entro tre mesi dalla data di download del codice ricevuto via email. Il premio non sarà cumulabile con altre gift card o altri codici Yoox e non potrà essere usato in alcune aree (Art, Clearance, Kids, Design, Sport, gli articoli contrassegnati dall’etichetta NEW, Kartell, Artemide, Flos, Aurélie Bidermann, Montblanc, Polo Ralph Lauren e Dodo).

Potete trovare il regolamento integrale del concorso di Fastweb seguendo questo link.