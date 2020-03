Purtroppo l’emergenza causata dal Coronavirus ci sta imponendo di cambiare alcune delle nostre abitudini e di mettere in atto alcuni accorgimenti che potrebbero salvaguardare la nostra salute ed anche il team di Apple ha deciso di dare un proprio piccolo contributo.

Sul sito di supporto del colosso di Cupertino , infatti, è stata aggiornata la pagina dedicata alla pulizia di iPhone, iPod, iPad, display e altre periferiche dell’azienda, fornendo tutte le istruzioni da seguire per garantire di raggiungere l’obiettivo sperato senza mettere a rischio il buon funzionamento dei vari prodotti.

Come disinfettare iPhone, iPad e gli altri prodotti Apple

In particolare, nella versione statunitense del sito si legge che è possibile anche disinfettare i prodotti:

Utilizzando una salvietta con alcool isopropilico al 70% o salviette disinfettanti Clorox, è possibile pulire delicatamente le superfici dure e non porose del prodotto Apple, come il display, la tastiera o altre superfici esterne. Non usare candeggina. Evita che si formi umidità in qualsiasi apertura e non immergere il prodotto Apple in detergenti. Non utilizzare su superfici in tessuto o pelle.



Ovviamente, trattandosi di prodotti elettronici, sta all’utente adottare le normali cautele ma fino a questo momento Apple sconsigliava l’utilizzo di qualsiasi liquido diverso dall’acqua per pulire i suoi prodotti (alcune sostanze possono logorare il rivestimento oleorepellente applicato sugli schermi).

Per quanto riguarda l’utilizzo di alcool, è preferibile applicarne una piccola quantità su un panno in microfibra morbido piuttosto che su un tovagliolo, in quanto quest’ultimo potrebbe causare piccoli graffi.