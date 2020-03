Oltre a presentare ii nuovi MacBook Air, iPad Pro e Mac Mini, Apple si è prodigata anche a rilasciare agli sviluppatori le versioni GM di iOS 13.4, iPadOS 13.4 e watchOS 6.2. Vediamo le novità trapelate.

Le novità di iOS 13.4, iPadOS 13.4 e watchOS 6.2 per sviluppatori

Di alcune delle novità di iOS/iPadOS 13.4 e del periodo di rilascio delle versioni in questione ve ne abbiamo già parlato qui. Ma in questa sede, considerando il numero di informazioni trapelate è necessario soffermarci un momento su quello che c’è di nuovo su iOS 13.4, iPadOS 13.4 e watchOS 6.2.

Supporto per mouse e trackpad

Fra le novità principali c’è il supporto avanzato di mouse e trackpad, notizia già anticipata quest’oggi da Apple che, accennando alla Magic Keyboard ha già tradito alcune delle funzioni in arrivo nei prossimi giorni come il supporto del trackpad a livello di sistema su iPad.

Di nuovo c’è un cursore che evidenzia le icone delle app nella schermata principale e nella dock con pulsanti e controlli nelle app. Controlli, questi che si possono avvalere di varie periferiche che vi elenchiamo a seguire con le funzioni annesse:

Magic Keyboard per iPad Pro 12,9″ (terza generazione e attuale); per iPad Pro 11″ (prima generazione e attuale)

Magic Mouse 2 consente di fare clic e scorrere fra le pagine

Magic Keyboard permette di scorrere fra le app e sul display, andare sulla schermata principale, ingrandire o ridurre la dimensione della pagina e via dicendo.

Supporto anche per Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Trackpad 2 e mouse Bluetooth e USB di terze parti

Altre novità e correzioni

iOS 13.4 e iPadOS 13.4 nelle versioni destinate agli sviluppatori dispongono anche di altre novità di rilievo, come ad esempio quelle relative all’app File, compatibile con la funzione di condivisione della cartella iCloud Drive potendo gestire le autorizzazione di accesso e di modifica a chi ne possiede il collegamento.

Arrivano anche nuovi adesivi Memoji, alcuni ritocchi a Mail per i controlli e nelle risposte alle e-mail crittografate, nuove scorciatoie per i giochi di Apple Arcade o la riproduzione audio in file USDZ per AR Quick Look.

In aggiunta ad alcuni cambiamenti per la tastiera, che a noi competono relativamente poco, iOS 13.4 iOS 13.4 e iPadOS 13.4 vanno a risolvere dei problemi relativi a varie questioni annose come il problema della schermata nera all’avvio della fotocamera, lo spazio in eccesso utilizzato dalle foto, problematiche varie a Mail, a Promemoria, allo streaming in alta qualità su Apple Music e via dicendo.

Le novità di watchOS 6.2

Ultima all’appello la versione GM di watchOS 6.2. In tal caso di nuovo c’è la funzione per gli acquisti in-app per le applicazioni di Apple Watch ad esempio, la disponibilità di ECG su Apple Watch Series 4 o successive in altri mercati come la Turchia, il Cile e la Nuova Zelanda, Paesi che ricevono anche la funzione di notifica delle irregolarità del battito cardiaco.

Lato correzioni, si segnala soltanto la risoluzione di un problema legato alla riproduzione musicale, che in taluni casi viene interrotta al passaggio dalla connettività Wi-Fi a Bluetooth.

Questo è quanto emerso dalle versioni destinate agli sviluppatori di iOS 13.4, iPadOS 13.4 e watchOS 6.2. L’appuntamento è fra meno di una settimana, con il rilascio delle versioni ufficiali.