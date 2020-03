Dopo aver presentato la versione rinnovata di MacBook Air, Apple ha annunciato il nuovo Mac Mini, che diventa ancora più veloce e performante grazie a nuovi processori e a maggiori quantità di memoria interna e RAM. Vediamo nel dettaglio le novità e i prezzi aggiornati.

Il nuovo Apple Mac Mini

Se dal punto di vista estetico non ci sono novità, è all’interno del monoblocco in alluminio che Mac mini si è rifatto. Nuove CPU Intel a quattro o sei core di ottava generazione, grafica Intel HD 630 per prestazioni quintuplicate rispetto ai modelli precedenti, e miglioramenti alla grafica fino al 60%.

È possibile montare fino a 64 GB di RAM DDR4 e 2 TB di SSD, con una velocità di lettura superiore alla generazione attuale. Per tenere a bada la maggiore potenza Apple ha riprogettato l’architettura termica, con un nuovo alimentatore, una ventola più grande e prese d’aria maggiorate.

Nella parte posteriore troviamo ben dieci diversi connettori, che rendono davvero espandibile il nuovo Mac Mini. Oltre al connettore di alimentazione e alla presa da 3,5 mm per le cuffie, abbiamo una porta Ethernet, quattro porte Thunderbolt 3 (USB Type-C), una porta HDMI 2.0 e due porte USB 3.

Le porte Thunderbolt 3 permettono di collegare fino a due monitor 4K (o uno 5K), una eGPU, dischi e memorie esterne e permettono di offrire ricarica e alimentazione da qualsiasi porta.

Prezzi e disponibilità del nuovo Mac Mini

Sono numerose le combinazioni possibili per il nuovo Mac Mini, disponibile in una sola colorazione. I prezzi partono da 949 euro per la versione con CPU Intel Core i3 e 8-256 GB di memoria e arrivano fino a 3684 euro per la versione con Intel Core i7, 64 GB di RAM, SSD da 2 TB e scheda di rete da 19 Gigabit.

Il nuovo Apple Mc mini è già in vendita con consegne previste già in questa settimana.